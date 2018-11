Piden Alcaldes replantear superdelegados

Municipios de México exhortaron al próximo Gobierno federal y al Poder Legislativo a replantear la figura de los llamados "superdelegados".En conferencia, pidieron que las atribuciones de los nuevos delegados vayan a acompañadas de mecanismos que garanticen que se respetará el pacto federal."Y que no se violentará la autonomía de estados y municipios", señaló la Alcaldesa de Tlaxcala, Anabella Ávalos, en nombre de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM)."Que la simplificación administrativa que se busca con esta figura avale la adecuada atención a los ciudadanos y una eficiente operación de los botones más a su cargo".En el marco de la reunión anual de la CONAMM, subrayaron que la naturaleza de los bordes de gobierno en un sistema federal es la coordinación, corresponsabilidad y apoyo subsidiario.Laura Fernández, presidenta de la CONAMM, abundó que si hay un representante del Gobierno federal en cada estado, deberá ser un coadyuvante e interlocutor con las autoridades locales que respete la autonomía municipal."De esa manera podríamos avanzar mucho más, esa figura es la que nosotros vemos, una figura que respete la autonomía municipal, la soberanía estatal."Y que sea coadyuvante de la situación particular de cada uno de nuestros estados", agregó la también presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo.Abogan por Mando MixtoEn materia de seguridad, los municipios se pronunciaron a favor de un modelo policial de Mando Mixto que respete el marco de actuación de cada orden de gobierno."Es la vía natural para definir, implementar y dirigir las estrategias de atención en este tema", comentó Jaime Heredia, presidente municipal de Teotihuacán."Se debe impulsar un modelo policial de Mando Mixto, que ya fue aprobado por el Senado de la República y que está a favor de una adecuada coordinación entre los cuerpos de Policía de los diferentes gobiernos".Sobre la conformación de la Guardia Nacional, Fernández dijo que los Alcaldes no cuentan todavía con información suficiente para pronunciarse a favor o en contra.No obstante, subrayó la necesidad de implementar una nueva estrategia que se diseñe e implemente de la mano de estados y municipios."El proponer un nuevo modelo de seguridad pública debe ser desde el punto de vista de una retroalimentación entre los tres órdenes de gobiernos y poder trabajar de la mano en una estrategia en conjunto", mencionó.

