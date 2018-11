Chilpancingo.- Un grupo de feministas clausuró simbólicamente las oficinas de la Fiscalía de Guerrero para denunciar que esta institución no investiga los asesinatos y desapariciones de mujeres.Durante la manifestación, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, las activistas exigieron al Gobierno de Héctor Astudillo atender todas las recomendaciones relacionadas con la alerta de género.También reclamaron que en Guerrero no exista ningún banco de datos sobre la violencia cotidiana hacia las mujeres.Demandaron la creación de una agencia del Ministerio Público especializada en el delito de feminicidio y la homologación del Código Penal de Guerrero para permitir el acceso al aborto en casos de violación.En un pronunciamiento señalaron que de acuerdo con la Secretaría de Salud, durante 2017 solo 89 mujeres accedieron a servicios de aborto por violación, lo que contrasta con los casi 600 mil reportes de delitos sexuales, en los que 9 de cada 10 víctimas son mujeres.También expusieron que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el 40 por ciento de las víctimas de 2014 a 2017 tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70 por ciento de los casos las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público.La activista que leyó el documento dijo que si bien este sexenio se logró declaratoria de 17 alertas de violencia de género, éstas no tuvieron el impacto esperado debido a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres no quiso fortalecer el mecanismo pese a las propuestas de organizaciones expertas en la materia.De cara al cambio de Gobierno, las mujeres que protestaron pidieron un compromiso real para resolver de fondo y con un enfoque diferencial la situación de violencia que viven las niñas y mujeres."Eliminar las políticas públicas que no dan resultados, a través de un sistema de evaluación en donde los impactos positivos puedan ser medibles", urgieron.Protestas como esta se replicaron en varias entidades del País.

