Ciudad de México- Morena implementara entre sus militantes un "Protocolo para la Paz Política" para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia política contra las mujeres.El Protocolo está divido en 20 artículos que abarcan siete temas: la violencia contra las mujeres, Morena ante la violencia contra las mujeres, prevención, atención, investigación y emisión de órdenes de protección, sanciones y reparaciones de daños a la víctima.Carol Arriaga, Secretaria Nacional de Mujeres de Morena, explicó que el documento se presentará en una gira nacional con la finalidad de que los militantes de Morena se sumen a frenar la violencia en contra de las mujeres."Es un protocolo de trabajos en el marco de los compromisos que suscribimos con ONU Mujeres y ante el Instituto Nacional Electoral. Es un protocolo que consta de siete capítulos, con 20 artículos y es un instrumento de aplicación nacional para el Partido Morena con el que buscamos que nuestros militantes tengan una conducta ejemplar y que, quienes vayan a ser candidatos, no ejerzan ningún tipo de violencia porque no queremos representantes agresivos, sino que respeten a todas las mujeres por el hecho de ser candidatas", informó.En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aseguró que tienen casos documentados de violencia política al interior del Partido."En la Ciudad de México, tuvimos el caso de María Rojo, el caso de la maestra Delfina Gómez a la que le llamaron que era un títere. En Nuevo León, tengo documentado el caso de una compañera que la visten de Hitler, le ponen bigote y lo pasan en internet, ella es la Presidenta del Consejo de Nuevo León en Morena, Grecia Benavides", compartió.Además, enfatizó que diariamente mueren en promedio siete mujeres en un contexto de feminicidio.Wendy Briseño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, explicó que del total de asesinatos de mujeres en México sólo el 49 por ciento se tipifica como feminicidio."Los feminicidios son una emergencia en todo el País. En el Estado de México pero también en Veracruz, en mi propio Estado, yo soy de Sonora y se niegan a declarar la alerta de violencia de género. Tenemos que avanzar en una agenda urgente que ponga de manifiesto el derecho que tenemos todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia y trabajar de la mano con todos los niveles de Gobierno", expuso Wendy.Por su parte, Sophia Chikirou, ex directora de comunicación en la organización Jean-Luc Mélechon, también convocó a las militantes de Morena a denunciar la violencia de las mujeres y sobre todo, a propiciarles ambientes de seguridad.

