Ciudad de México.- Vecinos de Coyoacán y Tlalpan en la Ciudad de México que votaron en la megaconsulta impulsada por el Gobierno electo cuestionaron la manera en que se realiza el ejercicio.Julio García, originario de Guadalajara pero que participó en la megaconsulta impulsada por Andrés Manuel López Obrador este domingo en la casilla ubicada frente a la Alcaldía de Coyoacán, aseguró que las reglas de operación no son del todo claras."Es un proceso que si bien abona a la democracia, las reglas de operación no son de todo claras y no es vinculante. El presidente tendrá que asumir la responsabilidad política de todas estas decisiones", aseveró en entrevista con Reforma.Criticó que no haya habido un proceso previo de difundir información y el proyecto para llevar a cabo proyectos como el del Tren Maya o el tren del Istmo."En el propio proceso electoral que se destinan cerca de tres meses para hacer el activismo político y de campaña aún así no se logra permear toda la información de todas las propuestas de campaña. En este proceso que no hay información ni difusión con tanta cobertura, la información es poca", indicó.Ana Lucía Molina, vecina de Tlalpan y quien votó en la casilla instalada frente a las oficinas de la Alcaldía de Tlalpan, dijo que el ejercicio era un buen avance para la democracia aunque debía de ser organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE)."Creo que nos falta mucho información clara y fidedigna", refirió.Jesús Téllez, vecino de Iztapalapa, reconoció que en general los mexicanos no entienden qué se va a llevar a cabo ni cómo, sobre la consulta de los programas prioritarios del próximo Presidente."Pero si esto ayuda al progreso del País, pues es un comienzo", manifestó.Aunque debían instalarse en donde se colocaron en la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto, casillas como la de Calzada Acoxpa 14340, Metro Taxqueña y Eje 10 Sur no fueron montadas este domingo.Por otro lado, REFORMA pudo constatar que en el centro de Coyoacán había tres casillas instaladas para consultar acerca de los proyectos prioritarios propuestos en campaña por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.