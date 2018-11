Piden a autoridades y migrantes ser prudentes

Ciudad de México— El Gobierno electo pidió a las autoridades mexicanas, de Estados Unidos y a los propios migrantes que actúen con prudencia y sin caer en provocaciones, luego de que hoy, mientras buscaban cruzar la frontera, alrededor de 500 centroamericanos fueron atacados con gas lacrimógeno y balas de goma por la patrulla fronteriza estadounidense.Tras una reunión de última hora convocada esta tarde por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el futuro Canciller, Marcelo Ebrard, indicó que a partir del primero de diciembre se buscará cambiar la política migratoria restrictiva y se impulsará el desarrollo en Centroamérica."El desarrollo debe ser el gran esfuerzo mexicano, segundo, cambiar la política migratoria que es muy restrictiva", dijo en entrevista con medios.Ebrard señaló que, aunque hay diferencias con Estados Unidos en cuanto al tema, en el fondo confía en que Donald Trump coincida en que la crisis migratoria sólo se podrá solucionar atendiendo los problemas de pobreza que hay en la región.Además, pidió a los migrantes que se conduzcan por medio del diálogo, la prudencia y el respeto a la ley."No tenemos la misma forma de ver las cosas en muchos sentidos (con Estados Unidos), pero sí en el fondo, que la gente no tenga que migrar por pobreza", dijo Ebrard."El desarrollo es la solución, que nos hagan caso, es la solución que hay, no va a haber otra solución si no hay desarrollo".La futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, apuntó que el respeto a los derechos humanos de los migrantes es una de las preocupaciones del Gobierno electo.Indicó que, por lo tanto, mientras estén en el País, los centroamericanos no serán criminalizados y en todo momento se respetarán sus derechos humanos."Nosotros estamos muy preocupados por la defensa de sus derechos, definitivamente, en nuestro País no son criminalizados en nuestro país simplemente tienen un status de inmigrante y eso es una falta administrativa no es una falta penal entonces tenemos que verlo desde un punto de vista humanitario", dijo.Alfonso Durazo, propuesto para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública, insistió en que los Gobiernos de México, Estados Unidos y los migrantes deben actuar con prudencia."Entre todas las autoridades, los distintos Gobiernos y los propios integrantes de la caravana, tenemos que hacer esfuerzos de prudencia, ni podemos promover provocaciones ni podemos caer en provocaciones", aseveró."Tenemos que asumir desde una perspectiva humanitaria el problema migratorio entre ellos el de la caravana de migrantes pero también en un contexto de respeto a la legalidad de nuestro País".Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos, coincidió en que debe actuarse con serenidad y evitarse las provocaciones."Provocación calienta el enfrentamiento. Todos debemos actuar con serenidad y el Gobierno electo actuará en su momento con plena responsabilidad para garantizar no solamente los derechos que legítimamente tienen las personas para buscar un refugio, sino también para que no haya violencia ni se altere el orden en nuestro País", apuntó."(Esto) yo creo que afecta la relación con Estados Unidos y por eso hay que atenderlo de inmediato, no dejar que pasen los días".