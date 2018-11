Heredan ineficacia en red hospitalaria

Ciudad de México- Los hospitales del país cubren sólo la mitad de necesidades de atención que requieren pacientes con males crónicos para ser tratados con calidad.Fallas en la operación de los nosocomios, falta de prevención, atención deficiente y tardía agudizan el problema, señala Miguel Ángel González Block, investigador de la Universidad Anáhuac.El déficit de atención hospitalaria de estas enfermedades, que son las principales causas de muerte y discapacidad en México y que consumen gran parte del presupuesto, asciende a 118 por ciento, detalla.De acuerdo con el también miembro del Instituto Nacional de Salud Pública, actualmente en el País se registran 6.7 egresos por cada 100 personas por año, pero, dada la carga de enfermedades crónicas y necesidades de salud que existen, se deberían ofrecer 14 egresos por cada 100 personas.Para el experto se requiere inversión, pero en instituciones productivas y que ofrezcan calidad."El propio Gobierno federal no ha querido invertir porque sabe estaría llevando dinero bueno al malo, es decir, invirtiendo en áreas de deficiente gestión".La falta de eficacia en la atención de los principales problemas de salud del País es sólo una de las fallas de la red hospitalaria que hereda la Administración de Enrique Peña Nieto.Nosocomios de costosa operación subutilizados, abandonados a medio construir o cuyo pago por obra y operación se extenderá por más de dos décadas, son parte de la cadena de fallas de visión, planeación o incluso corrupción, alertan especialistas.La próxima Administración federal ha detectado hasta ahora 57 hospitales inconclusos en México; sin embargo, legisladores consideran que la cifra está incompleta.Sólo en Puebla se edificaron casi 20 hospitales en el sexenio de Peña Nieto y la mayoría de ellos no cuenta con médicos suficientes y medicamento disponible, asegura Nancy de la Sierra, senadora del Partido del Trabajo."De qué sirve tener esta infraestructura si no hay el servicio que el paciente requiere. En Teziutlán hay un Hospital General que inauguraron hace 4 años al que llegas y no hay médicos ni enfermeras ni insumos", lamenta.De acuerdo con Miguel Ángel Quintero, presidente de la Comisión de Salud en el Senado, la organización Civil México Evalúa reportó 13 hospitales abandonados en diferentes estados, cuya inversión en nueve de éstos asciende a una cifra alrededor de 3 mil millones de pesos.Aseguró que hubo Gobernadores e incluso Presidentes municipales que creyeron que la construcción era todo y no consideraron los montos de operación.Al respecto, Rodolfo de la Torre García, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, precisó que la inversión en infraestructura hospitalaria se hizo bajo el supuesto de que continuaría el gasto corriente en salarios, insumos o equipo. Sin embargo, los recortes al sector salud en la actual Administración no permitieron complementar la inversión con gasto corriente.A esto se suma la subutilización de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de costosa inversión.Sólo el desperdicio anual de cuatro HRAE, bajo esquema Asociación Público Privada pagaderos a más de 20 años, es de 457.8 millones de pesos, el equivalente al presupuesto completo de un HRAE adicional, documentó la organización Mexicanos contra la Corrupción.Una tercera parte de las 28 promesas de construcción y operación o reforzamiento de unidades médicas que Enrique Peña Nieto firmó en campaña presidencial, ante notario como garantía de cumplimiento, no se concretó.A días de que termine el sexenio, quedan dos hospitales prácticamente terminados, pero sin operar aún por fallas o falta de recursos y otros cinco más que todavía están en proceso de construcción.A ellos se suma la oferta de consolidar la operación de la Red Hospitalaria de Oaxaca, también inconclusa.En el Estado de México, por ejemplo, Peña Nieto prometió la construcción y equipamiento del Instituto de Oncología, obra que fue abandonada un año y que, a la fecha, sigue sin concluir.En Tamaulipas, el nuevo Hospital General en Ciudad Madero se preveía que estuviera listo en octubre de 2018, pero por fallas en la conexión eléctrica se ha postergado su operación.En una circunstancia similar está el Hospital Oncológico de Chetumal, en Quintana Roo, que ya está terminado, pero no funciona porque se requieren 486 millones de pesos para su operación.Además, a ello se añade la construcción del Nuevo Hospital Infantil de Michoacán que sigue en proceso de edificación, al igual que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Coatzacoalcos, Veracruz.También, continúan las obras del Hospital General de Matamoros, Tamaulipas, y del Hospital de Especialidades de Juchitán, Oaxaca.Sobre este tema, personal de la Secretaría de Salud reveló que hay decenas de hospitales a medio construir en diversos estados de la República y que el problema crece porque algunos que ni siquiera fueron registrados en la Federación.El levantamiento de ciertos nosocomios se inició con presupuestos estatales, pero quedaron a medias cuando el recurso se acabó y ni el ejecutivo federal ni el estatal responden por ellos.