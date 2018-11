Ciudad de México— Una improbable luna de miel entre Wall Street y el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, ha terminado incluso antes de asumir el cargo el 1 de diciembre, publicó The Wall Street Journal.El diario estadounidense indicó que en los meses que siguieron a la victoria electoral de López Obrador en julio, el peso y las acciones mexicanas se recuperaron cuando los inversionistas extranjeros parecían dispuestos a darle al ex Jefe de Gobierno el beneficio de la duda.Pronunció un discurso de victoria pragmático, prometió mantener las finanzas de México bajo control y nombró a un empresario como jefe de personal y un respetado economista como ministro de finanzas.La publicación destacó que el positivismo extranjero chocó con los temores de muchos líderes empresariales mexicanos que ven al político, que una vez dijo que las instituciones de México "podrían ir al infierno", como un populista autoritario con una fuerte inclinación por la intervención estatal en la economía.Pero López Obrador canceló el proyecto de obras públicas más grande del país, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con un costo de 13.3 mil millones de dólares, y anunció una serie de consultas públicas para permitir que los votantes tomen decisiones clave sobre políticas públicas. Otros movimientos también han generado alarmas, como un proyecto de ley para prohibir muchas formas de comisiones bancarias a los clientes, mencionó la publicación."Creo que López Obrador ha mostrado sus verdaderos colores", dijo Walter Molano, economista jefe de BCP Securities en Greenwich, Connecticut. "Ni siquiera ha asumido el cargo de Presidente, y está mostrando una verdadera racha autoritaria".Desde la cancelación del aeropuerto, el peso mexicano ha estado entre las monedas de mercados emergentes con peor desempeño del mundo, cayendo más de 5 por ciento frente al dólar, a cerca de 20.41 el viernes pasado.Las acciones mexicanas bajaron 7.6 por ciento y las tasas de interés de los bonos del Gobierno a 10 años aumentaron a 9 por ciento desde el 7.7 por ciento del 2 de julio, un día después de la elección de López Obrador. Solo en octubre, los inversionistas extranjeros vendieron unos 2.4 mil millones de dólares en bonos mexicanos, indicó el WSJ."Ha sido como un balde de agua fría ... para quienes pensaron que AMLO sería pragmático", dijo Marco Oviedo, economista jefe para América Latina de Barclays.Varios gestores de fondos de mercados emergentes están reconsiderando las inversiones en México o reduciendo la exposición en respuesta."Estamos largos en México y nos está afectando, para ser honestos", señaló Paul McNamara, quien administra un fondo de bonos de mercados emergentes para la firma suiza GAM Holding y dice que está buscando reducir sus activos mexicanos.Durante las últimas dos décadas, México ha sido uno de los mercados emergentes más seguros para los inversionistas, destacó la publicación. Si eso cambia, el país podría enfrentarse a un retorno a la clase de turbulencia financiera que lo sacudió en los años 70, 80 y principios de los 90, consideró el diario estadounidense.Alejandro Schtulmann, jefe de la firma de análisis de riesgos Empra, con sede en la Ciudad de México, mencionó que su firma había ganado recientemente un contrato para hacer un análisis de riesgo para una compañía energética latinoamericana interesada en un proyecto de infraestructura energética de 100 millones de dólares. Su contrato quedó en suspenso días después de la cancelación del aeropuerto, destacó."Todo el mundo está cerrando la llave del dinero", dijo.Una gran prueba será el primer presupuesto de la nueva Administración. López Obrador ha dicho que pagaría los nuevos programas de gasto a través de la austeridad del Gobierno y menos corrupción."El deslizamiento fiscal o los objetivos fiscales inalcanzables pondrán a prueba la confianza de los inversionistas aún más", consideró Andrew Stanners, gerente de inversiones de Aberdeen Management en Escocia.Más malas noticias podrían provocar una venta más amplia. Los inversionistas extranjeros tienen cerca de 100 mil millones de dólares en bonos denominados en pesos."Mi recomendación para los inversionistas es básicamente salir", dijo Molano. "Cuando la gente empiece a correr hacia la puerta habrá un pánico".La cancelación del aeropuerto demostró la disposición de López Obrador de poner la política de cambio sobre las necesidades de inversión de México, señaló Luis de la Calle, un ex funcionario de comercio."López Obrador quiere enviar un mensaje ... que la gente ahora maneja las cosas y que solo él representa la voluntad de la gente", indicó.Gran parte de la preocupación sobre la acción del aeropuerto fue cómo se justificó por el resultado de un referéndum cuestionable que se considera ampliamente inclinado hacia un resultado predeterminado, señaló la publicación.Algunos inversionistas cuestionan los motivos del Presidente electo para llevar a cabo tales encuestas, ya que tendrá el control del Congreso y puede aprobar proyectos con poca oposición.Molano señaló que ve un precedente preocupante en la historia reciente de América Latina, donde populistas como el fallecido líder venezolano Hugo Chávez han usado referendos para consolidar el poder y eludir las restricciones constitucionales.El partido de López Obrador ha presentado un proyecto de ley que eliminaría las restricciones para que los referendos públicos sean vinculantes, de acuerdo con una copia del proyecto de ley revisado por The Wall Street Journal."Entonces, tal vez sigas usándolos para cosas más grandes, para cambiar los límites de los plazos, para usar las reservas internacionales, para hacer gastos sociales", declaró Molano.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.