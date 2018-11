Piden a AMLO reconsiderar superdelegados

Ciudad de México.- En vez de acusar "chantajes" de la Oposición, Andrés Manuel López Obrador debe dejar de lado su soberbia y reconsiderar su propuesta de crear la figura de superdelegados, demandó la dirigencia nacional del PRD.En entrevista telefónica, Ángel Ávila, presidente interino del Sol Azteca, consideró que es preocupante que el presidente electo lance acusaciones y se comporte de manera autoritaria en lugar de mostrarse dispuesto a dialogar con las fuerzas políticas opositoras."Lo que escucho yo es una visión autoritaria de 'yo no me voy a a dejar chantajear'", aseveró el líder perredista.Asimismo, Ávila consideró que la figura de los superdelegados rompe el pacto federal, por lo que aún hay tiempo para que López Obrador meta freno a esa propuesta.Adelantó que, en caso de que el presidente electo evite tender puentes hacia las demás fuerzas políticas y no reconsidere echar para atrás a los superdelegados, el PRD interpondrá una acción inconstitucional en contra de dicha figura."Antes de eso, lo que nosotros esperamos es que haya una reconsideración del Presidente electo sobre la figura de los superdelegados, aún hay tiempo de que el Presidente pueda reconsiderar, pero que también haya puentes de dialogo por parte del Presidente hacia los partidos políticos pero veo yo una soberbia de no querer tender puentes", señaló el perredista."Si no existe eso y sólo hay soberbia, nosotros presentaremos controversias constitucionales".Las acciones anunciadas en contra de la figura de los superdelegados no son un chantaje, como aseguró Andrés Manuel López Obrador, sino una muestra de federalismo y división de poderes, señaló por su parte la diputada Martha Tagle.Ayer, en entrevista con medios, el presidente electo advirtió que no se dejará chantajear ni será rehén de nadie, luego de que el PRI y el PAN anunciaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la figura de los superdelegados.En su cuenta de Twitter, la legisladora de Movimiento Ciudadano aplaudió todas las voces, entre ellas las del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el Gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, que se han pronunciado en contra de la creación de dicha figura.Adelantó, asimismo, que los legisladores acudirán a la Corte para promover acciones de inconstitucionalidad respecto a los superdelegados."@lopezobrador_ no tergiverses, no es chantaje, se llama federalismo, división de poderes y Estado de derecho", afirmó la diputada."Aplaudo posición de @Javier_Corral y @EnriqueAlfaroR a la que se han sumado más voces. Legisladores iremos a @SCJN por la inconstitucionalidad de los #SuperDelegados".