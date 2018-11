Ciudad de México— Ante el incremento en los casos de feminicidio en el país, de 7 a 9 mujeres asesinadas diariamente, organizaciones feministas exigieron poner en marcha un plan nacional de emergencia contra la violencia de género, informó El Universal.El objetivo es que los gobiernos federales, estatales y locales implementen acciones urgentes para frenar los asesinatos y desapariciones de mujeres.“Exigimos la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y que los gobiernos federal, estatal y locales realicen acciones urgentes para frenar el feminicidio, porque hasta ahora no han cumplido con las medidas indicadas por ley, ni garantizado los mecanismos institucionales necesarios para poner en marcha un Plan Nacional de Emergencia contra la Violencia de Género”, señaló la Coordinadora 25-N, conformada por 28 organizaciones de la sociedad civil.Entre estas medidas destacaron la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México; y que la aplicación en los 17 estados donde ya fue declarada integre refugios donde se brinden intervenciones con perspectiva de género, se construyan guarderías, lavanderías y comedores públicos para mujeres en situaciones de violencia, que se garanticen trabajos dignos para mujeres que viven una situación de violencia; que se impulse una educación sexual integral sin estereotipos que fomenten la violencia en contra de las mujeres.Durante el mitin que se llevó a cabo frente al Hemiciclo a Juárez, al término de la marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los activistas reclamaron que en lugar de resolver los casos, las autoridades ponen trabas burocráticas a todos los niveles, “al tiempo que son omisos ante el feminicidio y desaparición”.Agregaron que no se transparenta el uso de los recursos destinados a las alertas de violencia de género vigentes en los estados, por lo cual hay riesgo de que se utilicen, “con fines políticos, electorales y no en medidas preventivas contra la violencia de género”.La marcha partió a las 15:00 horas del Monumento a la Madre, avanzó sobre Paseo de la Reforma e ingresó por Avenida Juárez. Durante el camino, estudiantes, profesionistas, académicas, familiares de víctimas de la violencia y activistas marcharon vestidas con prendas verdes y moradas, en representación de la lucha feminista y la reivindicación de la despenalización del aborto.Entre consignas, rap, baile y batucada gritaron su enojo e indignación por el asesinato de 9 mujeres diariamente en México, por el acoso sexual en la calle y en espacios como la escuela y el trabajo; también reclamaron que las políticas públicas que criminalizan el aborto en 28 de 32 estados mantienen en las cárceles y ocasionan la muerte a miles de mujeres pobres que no tienen los recursos para pagar atención privada o trasladarse a la Ciudad de México donde la interrupción del embarazo está despenalizada.Al grito de: “No fue suicidio, fue feminicidio”,“No más violencia contra las mujeres” y “Señor, señora, no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente”, las mujeres tomaron las calles y expresaron su solidaridad con las víctimas de violencia.Con sus pancartas, también cuestionaron a la sociedad: “Ni la ropa, ni la hora, ni el alcohol. Nada justifica tus violaciones y asesinatos”, “No es suficiente sobrevivir, la vida de las mujeres importa”, “Denuncia no es victimismo”, “Si te pegan, no es amor”, “¿Por qué les molestan las que marchan pero no las que mueren?”.Paseo de la Reforma se pintó de morado, el color de la justicia, y verde, para exigir la despenalización del aborto. Mujeres y hombres, en su mayoría jóvenes y algunos con sus hijos, se reunieron para protestar contra la violencia y todos los crímenes que se han cometido contra ese sector de la población.La coordinadora 25-N alertó que en México, en los últimos cuatro años hubo un aumento del 60% de feminicidio de niñas y adolescentes, “las mujeres jóvenes son las más expuestas a la violencia extrema” y que tan sólo en el Estado de México los feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas aumentaron un 150%.“La cifra de casos de feminicidio es creciente, así como la saña y la crueldad con la que se realizan. Aunque dichas cifras oficiales son sólo la punta del iceberg porque muchos de los casos de violencia no se denuncian”, alertaron.“Sin embargo, para el gobierno federal frenar y erradicar la violencia feminicida no ha sido nunca una prioridad, ya que el presupuesto nacional destinado a combatir la violencia contra las mujeres es apenas el irrisorio 0.03%”.