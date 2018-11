AMLO, equivocado al acusar chantaje: PAN

Ciudad de México- La dirigencia nacional del PAN exigió a Andrés Manuel López Obrador que, lejos de acusar "chantajes", escuche a la oposición y a la sociedad civil y reconsidere su estrategia centralista de seguridad, así como la creación de la figura de los superdelegados.Marko Cortés, presidente del albiazul, reiteró que su partido defenderá el fortalecimiento de estados y municipios contra el centralismo y la pretendida abrogación de las facultades de las autoridades locales en materia de seguridad pública por parte del gobierno electo."El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está a tiempo de escoger y escuchar a la oposición, a la sociedad civil organizada y a los millones de mexicanos que no votaron por Morena y no comparten su estrategia centralista de seguridad y que pretende otorgar facultades a los superdelegados en materia de seguridad pública. Eso sería inaceptable, ilegal y autoritario", manifestó el panista."López Obrador está equivocado al calificar de chantaje la oposición y rechazo de la sociedad a las facultades que se pretenden otorgar a los superdelegados, lo cual sería un claro atropello a la Constitución y sus leyes, al federalismo y al fortalecimiento de estados y municipios".Ayer, el Presidente electo advirtió que no se dejará chantajear ni será rehén de nadie, luego de que el PRI y el PAN anunciaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la figura de los superdelegados.Al respecto, Cortés insistió en un comunicado que el PAN actuará con firmeza y presentará una acción de inconstitucionalidad contra dicha figura y sus funciones."No es casual que otras fuerzas de oposición coincidan con nosotros en la acción de inconstitucionalidad, porque nos asiste la razón al igual que a diversas organizaciones de la sociedad civil organizada. El PAN hará valer su fuerza como la primera oposición para convocar a los mexicanos a defender las instituciones y el estado de derecho", remarcó.El dirigente panista agregó que su partido respaldará a los 12 gobernadores blanquiazules que rechazaron de forma unida y pública las "negras" intenciones del nuevo Gobierno federal.Cortés expuso que la elección extraordinaria para renovar la Presidencia Municipal de Monterrey es una de las principales prioridades de su partido.Esos comicios, agregó, servirán para darle un mensaje contundente a Morena y el futuro gobierno."Monterrey tiene tres caminos: el del retroceso, el de más de lo mismo y el de claridad de rumbo", afirmó.El líder albiazul aseguró que a través del delegado Juan Manuel Oliva Ramírez, la dirigencia nacional estará atenta al desarrollo de las campañas, y adelantó que todos los esfuerzos del panismo nacional estarán volcados en Monterrey.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.