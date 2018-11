Ciudad de México- Tras revelarse el desvío de 650 millones de pesos de recursos públicos de siete estados presuntamente para financiar campañas electorales priistas, ahora queda al descubierto que 133 millones se transfirieron a Monterrey.Documentos financieros consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que la conexión con Nuevo León se dio por medio de una empresa "fantasma": Productos Hermanos Garza Saucedo, creada en el 2015 y cuyos supuestos socios viven en modestas casas de sectores populares.Según la investigación de MCCI, realizada a partir de declaraciones ministeriales de ex funcionarios del Gobierno de César Duarte en Chihuahua, procesados por desvíos de recursos, la empresa regiomontana recibió transferencias millonarias por lo menos entre abril y junio del 2016.Como se dio a conocer el 21 de noviembre, la Operación "Safiro", nombrada así por sus orquestadores, fue un mecanismo implementado en el 2016 por priistas para triangular recursos desde los Gobiernos tricolores de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.Estas Administraciones "pagaron" en total 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma por servicios no brindados.Ricardo Yáñez y Karla Arely Jurado, ex Secretario y ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación de Chihuahua, ambos sentenciados por desviar recursos declararon que las firmas utilizadas estaban protegidas por el SAT.En ese entonces, el dirigente nacional del PRI era el sonorense Manlio Fabio Beltrones y el titular del SAT era Aristóteles Núñez, quien dependía del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.Cuatro de las 12 compañías implicadas triangularon millones de pesos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que registró un domicilio en la Avenida Real de Cumbres, de la Colonia del mismo nombre, en donde sólo hay una vivienda de dos pisos, en medio de un negocio de barbacoa y un consultorio dental.El 8 de octubre pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó que la empresa regiomontana simulaba operaciones.La documentación consultada por MCCI indica que, después de haber cobrado 55 millones de pesos al Gobierno de Chihuahua, y 4 millones más al de Sonora, Servicios y Asesorías Sinnax transfirió a la empresa regiomontana 57 millones de pesos en abril del 2016.En otro caso, Productos Hermanos Garza Saucedo recibió 41.2 millones del Despacho de Profesionistas Futura, que previamente había cobrado 90 millones a la Administración chihuahuense.Asesorías Samex y Constructora y Abastecedora Cofex, que recibieron contratos en Chihuahua, Sonora y Morelos, también le enviaron dinero a la empresa regiomontana.Los accionistas de Sinnax, Futura, Samex y Cofex, entre los que se encuentra un ex policía arrestado por robo, tienen nexos familiares.La empresa regiomontana fue constituida en septiembre del 2015 por Víctor Manuel Ramos Villarreal y María Isabel Villela Díaz, ambos con domicilios en sectores populares.Él dijo vivir en la Colonia 18 de Marzo, en Monterrey, y ella en la Colonia Paraje San José, en García.En el primer caso, la persona que vive ahí aseguró no conocer a ningún Víctor Manuel, aunque añadió que no es la primera vez que le preguntaban por él.En el segundo caso, el esposo de Villela aseguró que ella no es empresaria, ni ha tenido contratos millonarios."¡Ah, caray! Debe haber un error porque nosotros estamos día con día. Apenas la estamos haciendo", dijo.Sin embargo, dos días después, un hombre llamado Gerardo Reyna se comunicó con el equipo de reporteros, presentándose como el contador de Villela y de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, misma que, aseguró, ya no realiza operaciones.Ante el Registro Público del Comercio aparece como representante legal de la empresa un Juan Gerardo Cardoza Reyna.En la documentación disponible no se aclara qué ruta siguió el dinero tras ser recibido por la firma regiomontana.