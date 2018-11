Ciudad de México- Las dirigencias nacionales del PRD y MC se sumaron a las acciones de inconstitucionalidad que anunciaron las presidencias de Acción Nacional (PAN) y del PRI para tratar de revertir la intención del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que sus 32 coordinadores estatales, conocidos como “superdelegados”, sean los encargados del combate a la seguridad a nivel local. El dirigente nacional interino del PRD, Ángel Ávila, anunció que su instituto político también interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la designación de los coordinadores estatales. Dijo que se quiere centralizar el poder en un sólo personaje y con esta medida el presidente electo demuestra la forma autoritaria con la que quiere gobernar al país. Explicó que el recurso será para revertir lo que se avaló en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la figura de “superdelegados”, que no es más que la intención de centralizar el poder en un sólo personaje y violar el pacto federal. “Trabajaremos una propuesta de controversia constitucional para echar abajo la figura de los ‘superdelegados’, que sólo ha generado conflicto innecesario con gobernadores por querer centralizar el poder político y administrativo que quiere tener el presidente electo”, subrayó. El secretario general de MC, Jorge Álvarez, anunció que su instituto político se unirá a la presentación de acciones de inconstitucionalidad en contra de los “superdelegados” de López Obrador, al considerar que con la reforma a la Ley de la Administración Pública Federal se violan los artículos 41 y 134 de la Constitución. Álvarez Máynez dijo que MC no sólo participará en las acciones de inconstitucionalidad que se preparan en la Cámara de Diputados y el Senado, como lo hicieron en la Ley de Publicidad Gubernamental y la Ley de Seguridad Interior, puesto que su equipo jurídico está preparando su propio recurso ante la SCJN. “Estamos seguros de que las reformas violentan los artículos 41 y 134 constitucionales. Y tenemos toda una batería de instrumentos jurídicos para activar en los próximos días”, declaró el ex diputado federal de MC. El viernes pasado se dio a conocer que 12 gobernadores panistas se rebelaron ante Andrés Manuel López Obrador y, a través de un desplegado, se negaron, junto con sus fiscales estatales, a quedar supeditados a la figura de los “coordinadores estatales” en el plan de seguridad, puesto que quedarían “como meros invitados” en la estrategia anticrimen.Por esto, las dirigencias nacionales del PAN y del PRI amagaron con acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer una acción de inconstitucionalidad, si el político tabasqueño continúa con su proyecto de dejar en manos de sus 32 “coordinadores estatales” la colaboración en materia de seguridad a nivel local. El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara Baja, Arturo Escobar, dijo que su instituto político no acompañaría las acciones de inconstitucionalidad contra los superdelegados, puesto que algunos partidos están haciendo una interpretación que no encuentra en la redacción de la ley.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.