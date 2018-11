Sopesan ciudadanos Tren Maya en consulta

Ciudad de México.- La construcción del Tren Maya, una de las obras sometidas a la consulta convocada por el nuevo Gobierno, tiene el respaldo de algunos ciudadanos y el rechazo de otros.La idea de que el tren cruce el sureste del país emociona a Gastélum López Hernández, quien acudió a votar en la casilla 2 de la Alcaldía Cuauhtémoc."Yo siempre anduve viajando por ahí, está padre el proyecto del Tren Maya y también el del Istmo de Tehuantepec, es un tren también, son obras muy importantes para el País. Son proyectos que de principio suenan bien", afirmó.Felipe Pérez, quien votó en la casilla 1 de la Alcaldía de Cuauhtémoc, aseguró que está a favor de los 10 proyectos, pero el Tren Maya es su favorito por la derrama económica y de turistas."Yo sí voy a apoyar todos los proyectos que incluye la consulta. Imagínese el Tren Maya y toda la derrama económica y de turismo que va a haber en el sur del País, es algo grandioso para el País, hay que apoyar a López Obrador porque las propuestas son muy buenas. No puede ser todo maravilla, pero hay que apoyarlo", expresó.Beatriz Contreras dijo que es alentador que el próximo Gobierno federal tenga interés en desarrollar 10 proyectos que representan beneficios para los ciudadanos."Yo creo que en el caso del Tren Maya va a ayudar a que conozcamos otras regiones de la República que a veces desconocemos, es muy buena opción y me parece una idea fantástica", apuntó.En Iztapalapa, algunos con entusiasmo, otros por mera curiosidad, ciudadanos acudieron a las casillas para expresar su opinión sobre los principales proyectos de Andrés Manuel López Obrador.Votaron por él en las pasadas elecciones del 1 de julio, se consideran sus simpatizantes, creen que será un buen Presidente, pero eso no significa que apoyen todas las propuestas del tabasqueño.Patricio Alberto Granados, quien ha votado por López Obrador desde 2006, la primera vez que se postuló a la Presidencia de la República, indicó que lo único que le interesó de esta consulta es tener la oportunidad de pronunciarse en contra del Tren Maya.Su trayecto de mil 500 kilómetros a lo largo de toda la Península de Yucatán, consideró, causará un desastre ambiental del cual México no se podrá recuperar."La construcción del Tren Maya porque dañaría la ecología, necesitan más estudios para hacer ese proyecto viable", mencionó en entrevista en la casilla colocada en la explanada de la Alcaldía."Eso me preocupa, que destruiría la ecología, los animales y todo eso por donde pasará el tren".Acompañada por sus dos hijos menores de edad, Pilar Ramírez también se pronunció en contra del posible daño ecológico que causaría el Tren Maya.Tras votar en la explanada de la Alcaldía, Ramírez llevó, en ese mismo lugar, a sus dos hijos a votar en la consulta infantil organizada por el INE, cuya casilla, a diferencia de la multiconsulta de López Obrador, estuvo prácticamente abandonada."Está bien que nos pregunten y que ellos desde niños aprendan pues también a dar su opinión", dijo.Sobre los otros proyectos de la multiconsulta, también hay opiniones divididas.En la casilla en Culhuacán, Iztapalapa, Martín Sánchez aseveró que el único proyecto de López Obrador que le parece un error es el programa de darles becas a los jóvenes que no estudian ni trabajan."La de becas a los que no estudian, los que no se dedican a nada, a los que no hacen nada, yo no veo que se gaste dinero en eso", comentó.En la casilla en Ermita, Jaime González tachó "sí" en todos los recuadros, menos uno: el de la refinería en Dos Bocas, Tabasco."O sea, ya el petróleo se nos acabó, ya no es negocio, mejor gastar dinero en otra cosa", apuntó.Román González, quien votó en la casilla 3 de la Alcaldía de Benito Juárez, compartió su deseo de que se cumplan los 10 proyectos que establece la boleta."Para mí todos los proyecto son buenos, yo digo que cualquier cosa que agreguen a la ciudad es positivo. Lo que me gusta es que la consulta ayuda a que haya más transparencia en el País, ya no es tan fácil hacer la transa. Ahorita ya con este tipo de ejercicios se dan a conocer los resultados más rápidos y veraces", indicó.En las casillas 1 y 2 de la Alcaldía de Cuauhtémoc, los ciudadanos pudieron participar sin contratiempos. A diferencia de la primera consulta, el cotejo de datos personales es más ágil y se redujo el número de personas que pretendían votar dos veces.María de la Paz Arcos Flores, responsable de la casilla 1 en Cuauhtémoc, afirmó que la ciudadanía está muy participativa en la multiconsulta."Hay más participación en esta segunda consulta porque se les permite participar de las propuestas del Presidente electo y han manifestado que se sienten contentas. Ahora no ha habido personas que voten doble porque el mismo sistema lo ha estado rechazando. Cuando ingresamos al sistema nos indica en dónde votó, la hora, el día y la fecha", explicó.Nancy Mondragón, responsable de la casilla 2 de la Alcaldía de Cuauhtémoc, narró que la mayoría de los ciudadanos que acuden a votar están bien informados de las propuestas, lo cual ayuda a evitar largas filas y aglomeraciones.Cecilia Olivos, responsable de la casilla 3 de la Alcaldía de Benito Juárez, aseguró que en la segunda multiconsulta se percibe a los votantes más contentos, ya que celebran que se les tome en cuenta."Yo noto a la ciudadanía más contenta, independientemente de que estén a favor o en contra, la gente tiene muy claro que les importa que les pregunten. La gente incluso ya nos preguntan por la próxima consulta", dijo.