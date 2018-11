Buscan migrantes llegar a EU; cierran garita

Tijuana- Luego que algunos migrantes burlaron el cerco policial que contenía paso hacia el puerto fronterizo de El Chaparral, que separa a Tijuana con San Diego, Estados Unidos, anunció el cierre del cruce.Los carriles al sur y la entrada por San Ysidro están cerrados, informó en su cuenta de Twitter la autoridad fronteriza en San Diego.El procesamiento de vehículos hacia Estados Unidos también está suspendido.Esta mañana, cientos de migrantes centroamericanos iniciaron una marcha rumbo al puerto fronterizo de El Chaparral, pero fueron contenidos por agentes policiacos en un puente previo a la garita.Sin embargo, algunos burlaron el cerco policiaco caminando por debajo del puente, sobre el Río Tijuana, pero sin llegar hasta la garita.Los migrantes afirman que desean pasar pacíficamente por el puerto fronterizo, pero hasta las 10:50 horas, tiempo local, no habían ingresado al puente, ubicado a unos 500 metros de la garita.Niños y mujeres participan en la marcha, para la que desde ayer elaboraron pancartas y mantas."Mr. Trump, help us please" y "Mis derechos no tienen fronteras" son algunas de las pancartas.Las manifestantes, integrantes del refugio Unidad Deportiva Benito Juárez, salieron alrededor de las 10:00 horas y la mayoría busca ingresar a Estados Unidos.El pasado 22 de noviembre, la manifestación sí logró entrar a la explanada del puerto fronterizo, y ahí permanecieron.En Tijuana hay alrededor de 8 mil migrantes, 6 mil de la caravana y el resto eran migrantes que ya esperaban turno para el asilo en esta frontera.La Federación no ha designado recursos económicos para atender a esta población.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.