Ciudad de México- Josefa González Blanco, futura Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, anunció que el desmonte de 300 hectáreas para la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, será uno de los asuntos prioritarios que revisará cuando asuma funciones."Llegando tengo que ver qué hay pero sí, claro que sí (será prioritario revisar legalidad del desmonte). Cuando lleguemos vamos a tener los elementos para saber qué pasó, ahorita todavía no somos autoridad, no sabemos qué pasó pero lo que sí aseguramos es que va haber un apego a la legalidad absoluta", dijo.Reforma publicó la semana pasada que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) denunció el desmonte de 300 hectáreas de selva y mangle en el terreno donde se construye la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.El retiro de vegetación se llevó a cabo sin contar con autorizaciones de cambio de uso de suelo e impacto ambiental.La próxima titular de Medio Ambiente dijo que se mantiene en diálogo con las organizaciones civiles ambientales y que desde la Semarnat promoverá una agenda con un plan de reforestación nacional así como de acceso al agua."Desde el día uno vamos a tener una legalidad total absoluta, apego a la ley, nada ni nadie por encima de la ley ambiental. Estamos participando en intensísima participación colectiva y tenemos el compromiso de darle agua a los más necesitados", agregó.Al participar en un conversatorio con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer entre militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), González Blanco aseguró que en la Semarnat no habrá tolerancia a la violencia de género."Yo sí hago un compromiso, en Semarnat tendremos cero tolerancia a la violencia y al abuso de género o de minorías. El sector ambiental va ser en este sexenio un ejemplo de cómo se deben de manejar estas situaciones, le daremos entrada a todas las denuncias, todas son igualmente importantes, habrá investigaciones y habrá cero tolerancia. En todo el sector ambiental así será", afirmó.Enseguida, se refirió a la figura de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al decir que ella también está luchando a favor de la igualdad y el respeto de las mujeres.Asimismo, convocó a las militantes de Morena a denunciar cualquier expresión de violencia."Unámonos por favor, es muy importante que denunciemos porque muchas veces alguna compañera decide no denunciar y es nuestra labor hablar.

