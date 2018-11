Ciudad de México.- Las ejecuciones en Veracruz han disminuido 13 por ciento este año en comparación con 2017, revelan estadísticas presentadas por el Gobernador el Estado, Miguel Ángel Yunes.Según el informe, rendido a días de que Yunes concluya su mandato, entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de 2017, sumaron mil 102 ejecuciones.En el mismo periodo de 2018, las autoridades registraron 953 casos; es decir, que este año tuvo 149 ejecuciones menos.Este 2018, hubo 114 en enero, 59 en febrero, 81 en marzo, 73 en abril, 105 en mayo, 100 en junio, 67 en julio, 96 en agosto, 75 en septiembre, 119 en octubre y 64 en los primeros 23 días de noviembre.El informe, elaborado por el Gobierno de Veracruz con datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diferencia los homicidios dolosos de las ejecuciones.En conferencia de prensa, Yunes también presumió bajas en los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo en distintas modalidades, como a trenes."La incidencia delictiva en Veracruz muestra una disminución sensible, muestra una tendencia sostenida a la disminución en prácticamente todos los delitos", apuntó."Ese es el resultado de una coordinación eficiente, de una coordinación y eficaz entre Fuerzas Armadas y corporaciones estatales y municipales.Tras presidir su última reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, agradeció a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal por su colaboración para combatir al crimen en el estado."Agradecer su gran colaboración para lograr que los índices de inseguridad en Veracruz fueran abatidos, que vayamos mejor y reiterar en lo personal mi gratitud a quienes encabezan estas corporaciones", señaló.Yunes, quien junto con los miembros del Grupo de Coordinación recibió un reconocimiento de la Cámara de Comercio en Veracruz, deseó éxito a la próxima Administración."Lo recibo con mucho gusto a nombre de todos los integrantes del Grupo de Coordinación, pero también de todos los elementos, hombres y mujeres, que sirven diariamente a lo largo y ancho de Veracruz, que arriesgan su vida, que exponen su vida."Nos faltan todavía cuatro días con algunas horas, vamos a seguir trabajando con mucha intensidad, y desear que el rumbo de Veracruz en materia de seguridad y en todos los aspectos, vaya mejor", remató.En medio de dimes y diretes por la creación de los "superdelegados" y de la Guardia Nacional, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, llamó a defender y preservar la división de poderes en la entidad.Sin mencionar alguna de estas figuras, que formarían parte de la nueva estructura gubernamental del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Yunes también urgió a luchar por respetar la autonomía de los Ayuntamientos."El Estado de Derecho se vive plenamente en Veracruz, luchen por la vigencia del Estado de Derecho, la división de poderes se vive plenamente en Veracruz, luchen por que se mantenga y se preserve la división de poderes."La autonomía de los Ayuntamiento hoy es una realidad en Veracruz, luchen por que se respete y preserve la autonomía de los ayuntamientos, la autonomía del municipio", manifestó.Yunes fue el único de 13 Gobernadores panistas que no firmó una carta dirigida a López Obrador, en la que se pronunciaron en contra de los superdelegados y también de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles de forma indefinida, a través de la Guardia Nacional.Durante la presentación de la nueva Policía Municipal de Veracruz, el Mandatario estatal subrayó que las obras duran mucho años, pero las instituciones son para siempre, por lo que exhortó a los ciudadanos de la entidad a no dejar que desaparezcan estas últimas."La democracia hoy se vive plenamente en Veracruz, luchen por el respeto a la democracia. Ese es el México que tenemos que ver en el futuro, ese es el Veracruz que todos tenemos", expresó.

