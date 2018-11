Deportarán a migrantes que avanzaron a EU

Ciudad de México— La Secretaría de Gobernación anunció que los migrantes que este domingo intentaron cruzar ilegalmente a Estados Unidos, tras burlar un cerco policial, serán deportados a sus países de origen.Sin precisar número, la dependencia afirmó que dichas personas ya están plenamente identificadas.En un comunicado, calificó lo sucedido como "hechos violentos" y "actos de provocación" que lejos de ayudar a sus objetivos atentan contra el marco legal migratorio y pueden resultar en un grave incidente en la línea fronteriza."Esta dependencia reitera que, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), se procederá a deportar inmediatamente a las personas plenamente identificadas que participaron en estos hechos violentos", señaló."Respecto a la reacción de las autoridades norteamericanas para rechazar el ingreso de los centroamericanos a su territorio, esta dependencia afirma que no se reportan heridos por arma de fuego".Esta tarde --tiempo del centro de México-- un grupo de aproximadamente 500 migrantes intentó cruzar la frontera de México con Estados Unidos a un costado del paso fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, Baja California.Autoridades de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos para contener el avance de los migrantes, sin embargo, el puente internacional que comunica Tijuana con San Ysidro fue cerrado en su totalidad.La Segob informó que el Gobierno federal reforzará la seguridad en los puntos fronterizos donde los migrantes irrumpieron en su intento por ingresar ilegalmente a EU, aunque descartó el envío de fuerzas castrenses para esa tarea."Pese a la magnitud de esta situación y conforme a su política interna de respeto a los derechos humanos y a la no criminalización de la migración, nuestro País no desplegará fuerzas militares para enfrentar este problema", subrayó."Esta Secretaría mantendrá de forma permanente la comunicación y plena coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno en México, así como con el Gobierno de los Estados Unidos".A la fecha, según cifras de la Segob, el número de personas que conforman la caravana migrante es de 8 mil 247, de las cuales 7 mil 417 se encuentran en los municipios de Mexicali y Tijuana.De los 830 centroamericanos restantes, 424 se encuentran en un albergue de la Ciudad de México, 253 transitan por el estado de Sinaloa hacia Sonora, y 153 se trasladan por sus propios medios a la frontera norte del País.Esta mañana, la Segob dio a conocer que casi dos mil centroamericanos que llegaron a México en las distintas caravanas solicitaron su retorno voluntario asistido al INM."El Gobierno de México reitera su exhorto a los extranjeros en tránsito para que se acojan a los beneficios de regularizar su situación migratoria y acceder a los beneficios que ofrece el Estado, como trabajo formal, acceso a servicios de salud y educación pública, entre otros", agregó.

