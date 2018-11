Juicio a 'El Chapo': El rostro de un capo obsesionado con la publicidad

Joaquín El Chapo Guzmán es un hombre vanidoso que buscaba explotar la publicidad de ser considerado el mayor narcotraficante de México, pese a que durante décadas viviera una vida modesta y aislada, según revelaciones en el juicio que encara en Estados Unidos.Una nota difundida por El Financiero basada en algunos apuntes de medios estadounidenses, se explica que luego de dos semanas de declaraciones y testimonios en el marco del juicio de la corte del distrito este de Nueva York, comienza a surgir el perfil de un hombre cuya vanidad puede ser uno de los elementos que puedan contribuir a su posible sentencia.“Tras orquestar su primera fuga de una prisión en México, en 2001, Guzmán “disfrutó la publicidad” de ser entonces considerado como el mayor narcotraficante en el país, de acuerdo con su abogado defensor Jeffrey Lichtman”, agrega El Financiero.Ese entusiasmo por explotar su fama lo llevó también a fantasear con que se realizara un libro y una película sobre su vida, por lo que entró en contacto con la actriz mexicana Kate del Castillo y el actor estadunidense Sean Penn, quien escribió un artículo sobre su encuentro con Guzmán.Ese contacto, añade El Financiero basado en otros informes de prensa, fue el error que condujo finalmente a la localización y arresto de Guzmán en México, en 2016, luego de haberse fugado por segunda vez de prisión.“Sus ganas de explotar su fama, no obstante, no concuerdan con la realidad, de acuerdo con Lichtman. Este abogado sostiene que Guzmán no era el líder del Cártel de Sinaloa, aunque aclaró que “si negaba que era tal mito” entonces no habría libro ni película sobre su vida”, indica El Financiero.“¿Por qué alguien filmaría un video para incriminarse?”, cuestionó Lichtman de manera retórica en la apertura del juicio. El abogado se refería al video que grabó Guzmán para Penn, en donde reconoce su actividad como traficante de drogas.Otros rasgos de la vanidad de Guzmán han surgido en el juicio. Según el testimonio del narcotraficante confeso Jesús El Rey Zambada García, Guzmán poseía una pistola con una cacha recubierta de diamantes que incluye sus iniciales, JGL.Esa pistola calibre 38, que quizá sirvió a Guzmán para alardear sobre su supuesta riqueza, será empleada como evidencia que apuntale que Guzmán sí era el líder del Cártel de Sinaloa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.