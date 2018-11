Ciudad de México- Los niños de las escuelas públicas de México tendrán que seguir aprendiendo con pizarrón y gis.Por tercer sexenio consecutivo, la estrategia para fomentar el desarrollo de habilidades digitales y pensamiento computacional fracasó, pues de las 826 aulas en las que debía instalarse el programa @prende 2.0 sólo se logró la correcta operación en 65.Debido a ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició un procedimiento para rescindir el principal contrato de su proyecto informático sexenal más importante para educación primaria.El modelo consideraba el suministro de contenidos por internet con conexión mínima de 10 megas, un módem en la dirección de cada plantel, un servidor y 21 dispositivos móviles en cada aula.Cristina Cárdenas, encargada del programa, indicó que @prende 2.0 no prosperó en su totalidad por incompetencia de la empresa Interconecta, que en marzo había ganado el contrato de 440 millones de pesos para implementar el sistema en 761 escuelas."Decidimos rescindir el contrato porque la empresa falló, no solamente en conectividad, sino con las fechas en la instalación y con el protocolo de llegar a las escuelas con el uniforme de la empresa", expuso en entrevista.Detalló que de las 761 escuelas que debían estar listas para el 28 de julio, sólo se colocaron equipos en 402, pero en ninguna se logró el ancho de banda prometido por la empresa."Las aulas instaladas daban muy poca conectividad, entre 0.001 y 1 megabytes por segundo", apuntó.@prende 2.0 forma parte de la reforma educativa y es la continuación de intentos de sexenios anteriores, como Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos, con el objetivo de desarrollar el pensamiento computacional de estudiantes y maestros."La nueva política nacional en el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación básica en México integra lo mejor de cada programa implementado anteriormente y define acciones para resolver los problemas que aún siguen presentes", señala la página de la estrategia.De las 826 aulas que se adjudicaron en marzo, Interconecta en consorcio con AT&T ganó 761, Operbes, filial de Televisa, ganó 60, y 5 fueron para Axtel.El contrato se intentó licitar inicialmente en agosto de 2017, pero el concurso se canceló tras los sismos de septiembre; la segunda vuelta, en tanto, fue declarada desierta en diciembre, por fallas técnicas de las empresas.La empresa Interconecta, que ganó en marzo el contrato principal del programa @prende 2.0, estima que ha invertido más de 100 millones de pesos en instalarlo.En entrevista, Omar Cuevas, abogado de la compañía, afirmó que contrario a lo que dice la Secretaría de Educación Pública (SEP), Interconecta instaló 689 aulas de las 761 acordadas desde marzo hasta el 10 de septiembre, cuando la dependencia federal le comunicó que había iniciado un proceso para rescindir el contrato de 440 millones de pesos.Señaló que a partir de esa fecha, los titulares del programa @prende 2.0 no los dejaron entrar a las escuelas para instalar las 68 aulas faltantes, a pesar de que se rescindió el contrato hasta el 30 de octubre."Se rescindió el contrato de facto antes de que se terminara el proceso", expuso.La compañía presentó el 18 de octubre una demanda de amparo en la que impugnó la ejecución del inicio de procedimiento de rescisión porque se le negó el acceso a las escuelas en las que se debían realizar instalaciones para cumplir con el contrato."No se siguió el debido proceso. De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, mientras el contrato siga vivo, las dos partes tenemos derecho a continuarlo", remarcó Cuevas."Tenemos todas estas actas firmadas que aprende se negó a recibir. Nuestras aulas tienen disponibilidad de conexión de internet", sostuvo.Interconecta, indicó, puede acreditar que las aulas que han instalado tienen una conectividad de al menos 10 megabytes.

