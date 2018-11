Ven a austeridad como eje en Presupuesto

Ciudad de México— El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, señaló que el eje de la discusión del Presupuesto 2019 será la austeridad de todos los niveles, porque es una ficción que las finanzas del País estén sanas.Llamó a todos los sectores a entrar en la política de austeridad, incluidos los Gobernadores, para reasignar los recursos a programas de inversión y sociales con el fin de generar el crecimiento económico que falta al País."Estamos en medio de una discusión en los últimos años de cómo nos repartimos un pastel que cada vez se hace más pequeño y la realidad es que vivimos a nivel nacional en una ficción de finanzas públicas sanas", advirtió Delgado en un foro de legisladores locales y federales para revisar el gasto.La realidad, dijo, es que no hay crecimiento económico, que no hubo inversión pública para alcanzar un superávit primario ante el crecimiento de la deuda, y que se usaron remanentes del Banco de México para completar el gasto.Ante ello, advirtió, sólo queda el camino de la austeridad para reasignar el gasto en Programas y dé a mediano plazo un crecimiento económico que genere más ingresos.Advirtió ante diputados locales que no se puede seguir gastando sin control, sin orden, y manteniendo excesos y privilegios."Por eso la austeridad, si se lleva a todos los niveles, nos puede permitir abrir espacios para la reasignación del gasto público hacia rubros que sí tengan impacto en la economía, que sí generen valor agregado, como proyectos de infraestructura o proyectos de inversión en capital humano, los programas sociales."Si logramos hacer esa reasignación, puede volver haber un estímulo, se pueden generar condiciones para que nuestra economía se salga de ese marasmo y, si tenemos un mayor crecimiento, entonces la bolsa, el pastel de todos, va a crecer", explicó Delgado en el salón Legisladores de San Lázaro.El morenista manifestó que la propuesta del nuevo Gobierno es no aumentar los impuestos, sino aplicar la austeridad y de ahí reasignar lo que se obtenga.Pidió a los diputados locales que lleven la agenda de la austeridad a sus entidades para poner orden al gasto y al endeudamiento.También, advirtió, se debe cumplir con el artículo 127 constitucional respecto a que nadie debe ganar más que el Presidente."Ningún Gobernador, ninguno, puede ganar por encima de lo que gane el Presidente de la República."Si lo hace, estaría violando la Constitución. ¿Por qué no empezamos por ahí?, ¿por qué no empezamos todos sumándonos a la austeridad republicana?, ¿por qué no revisamos el gasto, ¿por qué no cuidamos cada peso que se destina?, ¿por qué no revisamos los montos de endeudamiento?"Eso nos va a dar mucha legitimidad y autoridad moral con la sociedad para después pedir mayores recursos", planteó Delgado para insistir a los Gobernadores que entren a la austeridad y así poder pedir más recursos.