Ciudad de México— En el próximo Gobierno no habrá desaparición de poderes en los estados, como sugirió ayer el senador morenista Félix Salgado, afirmó Alfonso Durazo, quien encabezará la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana."En primer lugar, déjeme decirles que las opiniones de los legisladores son inviolables y, consecuentemente, merecen todo mi respeto; yo creo que los tiempos de la desaparición de poderes pasaron a la historia hace ya tiempo, afortunadamente", dijo en entrevista.Durazo agregó que la figura de "superdelegados" no supeditarán a los gobernadores."Eso no es posible, los gobernadores, los Estados, son soberanos y no pueden someterse a ninguna autoridad", planteó."Eso no significa que no construyamos juntos mecanismos de coordinación para dar mayor eficacia al trabajo que, de manera obligadamente conjunta, tenemos que realizar, particularmente en el tema de la inseguridad, que, así como es una preocupación y un reto fundamental del Gobierno federal, también lo es para cada uno de los gobernadores".El futuro secretario dijo que las críticas de los mandatarios estatales a las iniciativas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en materia de seguridad están basadas en un malentendido que se puede resolver."Yo creo que hay una lectura insuficiente, parcial, sobre los planteamientos en el plan de seguridad; estoy seguro de que, con una adecuada comunicación con ellos, superaremos de inmediato cualquier deficiencia de información o de interpretación, porque sí, por supuesto, estamos hablando de manera permanente, además es políticamente obligado que estemos en comunicación estrecha, frecuente, en un tema que es de la más alta relevancia e interés para la ciudadanía", comentó.Durazo respaldó la intención del tabasqueño de someter a consulta la creación de la Guardia Nacional.Señaló que, en la actualidad, los ciudadanos no tienen posibilidad de pronunciarse en temas de seguridad y presupuesto."Me parece una iniciativa muy atinada del presidente, de tal manera que la propia ciudadanía, principalmente la afectada por los problemas de inseguridad, tenga voz en el tema y en las decisiones de carácter estratégico que se están tomando, como la creación de la propia Guardia nacional y en el apoyo del Ejército, de tal manera que no quede reducida la opinión analistas y líderes sociales", comentó.