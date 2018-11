Tlaxcala— A una semana del inicio del nuevo sexenio, ni un escritorio, ni un archivero, ni una engrapadora se ha movido desde la Secretaría de Cultura (SC), en la Ciudad de México, hacia la ciudad de Tlaxcala.La dependencia, comisionada para hacer la avanzada en el titánico proceso de descentralización del Gobierno federal, tiene ya una nueva sede, el Palacio de la Cultura de Tlaxcala, pero no ha iniciado con la mudanza que se había planteado para el 1 de diciembre."Ya los esperamos con mucho gusto", dice en entrevista Juan Antonio González, director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), dependencia a cargo del inmueble.Lo cierto es que, al menos en el caso de la Secretaría de Estado más joven, tampoco habrá mucho que mudar."Sabemos, porque así nos lo comentó la próxima secretaria, que llegaría su Oficina, es decir, parte de la estructura de la Oficina de la Secretaría. Recordemos que la Secretaría de Cultura es de las más pequeñas en cuanto a su estructura orgánica, entonces llegará parte de su oficina, entre 20 y 30 personas", explica González.El inmueble, localizado en el Centro Histórico de la capital tlaxcalteca, en el número 62 de la Avenida Benito Juárez, actualmente aloja una galería, la Casa de la Música -sede de una orquesta infantil- y un espacio en el sótano para almacenar parte del patrimonio artístico del Estado.Diariamente, en sus salones se imparten una veintena de talleres culturales y artísticos.Tras una visita a diversos inmuebles federales y estatales de Tlaxcala, Alejandra Frausto, futura Secretaria de Cultura, acordó con el Gobernador de la entidad, Marco Mena, que ése sería el recinto ideal para el arribo de la dependencia federal.Según explica González, el Palacio de la Cultura antiguamente albergaba la dirección general del ITC, hoy en el Centro de las Artes de Tlaxcala, por lo que el espacio de sus antiguas oficinas sirve adecuadamente a los propósitos de la Secretaría."Ya conocieron todo el edificio y nosotros no tenemos ningún problema en cuanto al acomodo. Seguramente será donde anteriormente se ubicaba la dirección general del instituto y algunas áreas administrativas, porque están dispuestas para tal fin", detalla.A decir suyo, no hay duda de que la Secretaría de Cultura estará lista para operar el 1 de diciembre. No obstante, algunos de los trabajadores del ITC piensan que esto podría ocurrir después."No hay nada todavía, no hay ningún tipo de obra ni siquiera han traído muebles o cosas para que comiencen a trabajar", dijo a REFORMA un empleado del ITC que pidió reservar su identidad."Lo que nos dijeron es que hasta después del 1 de diciembre, ya que tome posesión López Obrador, entonces sí empezarán a venir, a revisar los espacios y a traer muebles y todas esas cosas, pero por ahora no", manifestó.Alrededor del edificio y en su interior, asimismo, no se observan maniobras para adecuar espacios.De acuerdo con Juan Antonio González, actualmente la Oficialía Mayor del Estado de Tlaxcala y el equipo de cultura de la transición estudian bajo qué mecanismo legal será cedida esa parte del inmueble a la Secretaría de Cultura."Simplemente seremos facilitadores de su llegada, de su arribo; esperaremos a que se instalen y, de requerir algún apoyo extra, estaremos atentos", declara González.Por lo demás, tan sólo queda esperar a que la mudanza comience en verdad.

