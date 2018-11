Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no será rehén de nadie y no se dejará chantajear, luego que el PRI y el PAN anunciaron un recurso de inconstitucionalidad en la Corte para revertir la figura de superdelegados creada por el Congreso.No obstante, afirmó que respetará la decisión de los Ministros, porque en su Gobierno habrá un auténtico Estado de derecho."Hay diálogo (con los gobernadores) pero no voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie, yo nada más tengo un amo y un mandato, el amo que tengo es el pueblo de México y el mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción y voy a cumplir", dijo tras emitir su sufragio en la multiconsulta realizada este fin de semana."El poder Legislativo es independiente, es autónomo, ellos van a resolver, y nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome el Poder Legislativo y el Poder Judicial; hay que acostumbrarse a que ya se acabó el régimen antidemocrático, autoritario, se acabó el régimen corrupto, hay que avisarles".López Obrador defendió la figura de los delegados únicos en los estados, quiénes administrarán unilateralmente los fondos federales para programas sociales.Subrayó que, a diferencia de antes, el presupuesto ya no se va a negociar entre políticos, e insistió en que se terminarán los "moches"."Ya no va a ver partidas de moches, ya no se va a manejar el presupuesto de manera discrecional, es el presupuesto que se va a enviar al Congreso antes del 15 de diciembre, lo aprueban los diputados, porque es su facultad exclusiva, y ya no hay más."No es que ahora los gobernadores estén protestando, presionando, para ver si los llamamos, nos sentamos a negociar y que tengan ellos presupuestos extraordinarios. No, eso se acabó, ya no hay esos acuerdos, esas transas que se hacían; eso yo creo que los trae nerviosos, porque no han habido estos acuerdos ni los habrá", acotó.La semana pasada, Gobernadores panistas expresaron en una carta su rechazo a la figura de superdelegados pues reclamaron por su exclusión en los planes de seguridad federales y se les trate a ellos y a los fiscales estatales solo como "invitados" en las reuniones y en la estrategia contra la delincuencia que será coordinada por los denominados superdelegados.Asimismo, dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRI, Claudia Ruiz Massieu, respectivamente, anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad para frenar la figura avalada por el Congreso de la Unión.