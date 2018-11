Confiesa banda 35 feminicidios en Edomex

Ciudad de México— Un grupo criminal que operaba en Ecatepec y Tecamac con protección de policías se atribuyó la muerte de al menos 35 mujeres en esos municipios del Estado de México.De acuerdo con carpetas de investigación a las que Reforma tuvo acceso, la banda operó entre 2011 y 2012, era encabezada por un ex militar de nombre Erick San Juan Palafox y contaba con menores de edad en sus filas.En 2014 fueron detenidos cuatro integrantes del grupo criminal, incluido San Juan Palafox, quien fue sentenciado a 70 años por el delito de feminicidio contra una de sus víctimas, de nombre Diana Angélica.En la indagatoria, los detenidos indicaron que sus víctimas, la mayoría adolescentes, fueron reclutadas para que distribuyeran droga que San Juan Palafox conseguía de operativos en los que participaba con el Ejército. Algunas fueran contactadas por Facebook. Los cuerpos de las mujeres asesinadas, detallaron, fueron tirados en el Gran Canal y en Río de los Remedios. Para que no flotaran, los cadáveres eran abiertos para introducirles cemento.Presuntamente, policías estatales del Edomex fueron clientes de la banda y le brindaron protección.En 2012 ya se hablaba tibiamente de feminicidios en Ecatepec, de cuerpos de mujeres arrojados a las aguas negras, de víctimas que siguen en las sombras.En uno de los casos incluso se involucra a servidores públicos: policías estatales del Edomex habrían sido clientes y dado protección a la banda de feminicidas y de distribución de drogas."Erick San Juan Palafox tejió una red de complicidades con diferentes grupos delincuenciales, como con diferentes cuerpos policiacos, eso le permitió llevar a cabo ciertas actividades ilícitas con cierto cobijo de la Policía", dijo una fuente allegada a la investigación.En las declaraciones ministeriales, los ahora detenidos identifican al policía estatal José Ramón Hernández Lara como quien incluso participó en la violación de algunas víctimas, además de utilizar su patrulla para deshacerse de los cadáveres."(José Ramón) la esposó, la subió a su patrulla y la llevamos al terreno cerca del Gran Canal, donde después la golpeamos con piedras, palos y tubos y terminamos por dejarla en ese lugar muerta", se lee en la declaración del ahora recluso por estos hechos, Ricardo G., integrante de la banda, quien entonces era menor de edad.Después de que las mujeres eran utilizadas para vender drogas, como mariguana y cocaína, además de ser explotadas sexualmente, eran violadas y asesinadas, revelaron.Daniel J., otro implicado, también menor de edad cuando se cometieron los delitos, señaló que algunas de las víctimas eran contactadas por Facebook, mediante cuentas de los integrantes de la banda."A algunas las abrieron, les echaron cemento, las llenaron de piedras, las golpearon, todo eso, el cemento se los echaban adentro del cuerpo, las llenaban de cemento para que no flotaran (en el canal). "También los policías pedían las mujeres a Erick", mencionó.Autoridades estatales expusieron que sobre los policías identificados por los ahora detenidos, dejaron de saber de su paradero una vez que tomaron conocimiento de las declaraciones asentadas en las carpetas de investigación.Consultada al respecto, la Fiscalía de Justicia del Estado de México señaló que fueron investigadas todas las personas señaladas en la investigación.

