Amenaza senador a gobernadores

Ciudad de México— El senador Félix Salgado, de Morena, advirtió que la Cámara alta puede proceder a la desaparición de Poderes en los Estados en caso de que los gobernadores desatiendan el mandato constitucional de los superdelegados.El legislador encaró así a los gobernadores del PAN que a través de una carta abierta manifestaron su desacuerdo con esa figura que aprobó el Congreso y el pronunciamiento del gobernador electo de Jalisco Enrique Alfaro quien instó al nuevo Gobierno a no "pisotear el federalismo" con medidas centralistas."Ningún gobernador de ningún Estado de la República podrá oponerse al mandato constitucional. Aquí hay que recordarle a los gobernadores que aquí, en el Senado, es donde se discute, se analiza la viabilidad de estas leyes y que somos garantes del cumplimiento de ellas", señaló Salgado, quien es el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional."Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de Poderes", subrayó.Salgado Macedonio dijo que el asunto de los superdelegados implica que se les va a acabar el negocio de colocar a sus amigos y familiares en dependencias federales.En una comunicación, el grupo parlamentario del PAN en el Senado rechazó los amagos de Morena."Amenazas como las vertidas por el senador son inaceptables y atentan de manera directa contra el espíritu del pacto federal", señaló la bancada panista.Doce gobernadores del blanquiazul manifestaron en una carta abierta su rechazo a la figura de los superdelegados y de mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad.Los gobernadores reclamaron por su exclusión en los planes de seguridad federales y se les trate a ellos y a los fiscales estatales solo como "invitados" en las reuniones y en la estrategia contra la delincuencia que será coordinada por los denominados superdelegados."Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el País, sin la concurrencia efectiva de los Gobiernos estatales", expusieron.Por su parte la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, criticó el pronunciamiento de Enrique Alfaro, quien exigió respeto al federalismo."Como que yo creo que anda confundido. Hay que mandarle -no voy a decir un tumbaburros- pero sí una listita para que capte de qué se trata", replicó la lideresa.Recordó que López Obrador tomó la decisión de eliminar a todos los delegados federales y dejar a uno por cada Estado como medida de austeridad."A ellos les gustaba tener a un conjunto de delegados que los metían a su bolsa, a su servicio, eso ya no va a ser", sentenció.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.