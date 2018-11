'No estoy de acuerdo con el aborto, pero sí con su despenalización'

Ciudad de México— Al participar en el foro "Del triunfo electoral a la cuarta transformación. ¿Hacia dónde va el Estado Mexicano" que se llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la senadora y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró: "No estoy de acuerdo con el aborto. Estoy de acuerdo con la despenalización, que las mujeres no sean procesadas y se les prive de su libertad. Las mujeres no tenemos por qué ir a la cárcel", afirmó con voz fuerte ante los aplausos y los gritos de apoyo de las mujeres y los jóvenes presentes, informó El Universal.En el diálogo que sostuvo con Leonardo Curzio y José Antonio Crespo, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que además de estar de acuerdo con la despenalización del aborto, está "propugnando por la muerte digna, por la ortotanasia, y tercero, estoy proponiendo una regularización y regulación en materia de drogas".Entre pausas que hacía interrumpida por los aplausos, Sánchez Cordero señaló: "Va mi vida de por medio con mis causas, con mis derechos y los derechos no se ponen a consulta, se reconocen".Entre gritos de "¡Olga, Olga, Olga!" de decenas de jóvenes y mujeres que le demostraban su apoyo, la ex ministra afirmó: "Tantos siglos, tantos años tuvieron que pasar para que un gobierno de nuestro país le tuviera confianza a una mujer de llevar la política interior de este país".Durante su intervención, Sánchez Cordero reconoció que sabe que hay un grupo de gobernadores que promueven un recurso ante la SCJN para declarar anticonstitucional la figura de los “superdelegados”.Ese fue el único tema en el que le respondió a Raúl Padilla, presidente del la FIL Guadalajara, quien este mediodía manifestó su respaldo a la posición del gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, quien cuestionó esa figura.Sánchez Cordero no respondió al tema de revisar la guardia nacional, no le dio tiempo porque tuvo que salir con prisa hacia el aeropuerto. Tampoco abundó en el acuerdo sobre migración del que su oficina hoy emitió un comunicado.Leonardo Curzio, por su parte, aseguró que más que la sobrerrepresentación de Morena en las cámaras le preocupa que no haya pesos y contrapesos políticos.Y en su participación José Antonio Crespo sostuvo: "Nadie le pide venganza (a Andrés Manuel López Obrador). Estamos pidiendo justicia, que se aplique la ley a quien realmente haya incurrido en corrupción y abuso de poder. Eso es lo que se tiene que hacer para enfrentar la corrupción".