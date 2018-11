Guadalajara— Migración y drogas son los dos temas que el doctor Juan Ramón de la Fuente propuesto como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); ha hablado con Andrés Manuel López Obrador y pondrá a discusión en Naciones Unidas. Así lo dijo durante su participación en el diálogo sobre política exterior de México, titulado “Más allá del Norte. ¿Es posible diversificar la agenda?", que se celebró esta noche en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, publicó El Universal.“No vamos a cambiar nosotros a Naciones Unidas pero le vamos a decir a Naciones Unidas que nuestra realidad en este tema nos obliga a adoptar políticas distintas porque el prohibicionismo nos ha llevado a una guerra costosísima con resultados terribles en todos los aspectos; entonces vamos a cambiar de una prohibición a una regulación responsable de algunas drogas, porque no todas son iguales, y creo que esto puede empezar a diversificar la agenda precisamente en estos otros temas”, señaló el ex rector de la UNAM.Durante el encuentro, en el que también participaron Jorge Chabat, Olga Pellicer, Natalia Saltalamacchia, Gustavo Vega Canovas y Thomas Legler, el doctor Juan Ramón de la Fuente señaló que “México tiene que encontrar otra forma de lidiar con las drogas, sin romper con las Naciones Unidas”.También afirmó que no sólo es posible diversificar la agenda más allá de América del Norte, también “es conveniente, es necesario y si me apuran un poquito, es urgente. Por diversas razones México ha venido acrecentando su dependencia hacia los Estados Unidos… estamos en una relación muy asimétrica en donde además ahora el presidente Trump ha dado muestras cotidianas, casi diarias de una señalada hostilidad sobre muchos aspectos de nuestra vida nacional”.Dijo que ante ese panorama “una primera respuestas es rescatar una de las mejores tradiciones de la política exterior de México, que es el multilateralismo; frente a esta relación bilateral tan asimétrica la mejor acción de México es fortalecer la presencia de México en los foros multilaterales, que no es nuevo ha estado allí en buena parte de nuestra tradición diplomática”.

comentarios

