Acusan a CTM de reventar Congreso

Ciudad de México— El líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Pedro Haces Barba, acusó a la CTM de haber reventado con golpeadores el Sexto Congreso nacional ordinario de su agrupación y de oponerse al "nuevo sindicalismo" que, dijo, llegará con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Este medio día, el Congreso ordinario de la Catem, donde iba a tomar protesta como líder de la Ciudad de México Ignacio del Olmo, fue suspendido en el Centro de Convenciones Tlatelolco debido a que llegaron decenas de integrantes de la Confederación de Trabajadores de México armados con palos y piedras, por lo que el dirigente nacional Haces Barba ofreció esta tarde una rueda de prensa en un hotel de la Colonia Roma."Fue una patada de ahogado lo que pasó hoy, no han entendido que luego de las elecciones del 1 de julio fueron sepultadas las organizaciones históricas igual que los partidos políticos que tanto daño hicieron a México", dijo Barba."Tienen que entender que el 1 de julio nació el sindicalismo moderno", afirmó en la conferencia de prensa Haces Barba."Don Quijote decía 'ladran los perros donde pasamos', entonces no quieren los cambios porque no les conviene, porque son muchos millones de pesos los que les reditúan firmar contratos de protección", dijo en entrevista.El dirigente, quien en unos días relevará en el escaño al ex panista Germán Martínez -quien pedirá licencia para irse al IMSS-, dijo que ya le urge llegar al Senado para decirle en la cara al dirigente de la CTM, el también senador priista Carlos Aceves del Olmo, el daño que ha causado al País."Tenemos que acabar este viejo sindicalismo, esta vieja forma de hacer las cosas", dijo.Y cuando se le preguntó cuál será la relación con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Barbas mencionó que será un fiel aliado."Lo único que yo puedo decir es que no vamos a hacer rehenes de nadie, y que somos soldados del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque creemos en él y creemos en el cambio de México", comentó.Asimismo, se le cuestionó cómo es que habla de un nuevo sindicalismo si esa extrema servidumbre es la misma que han pregonado los dirigentes de la CTM, desde Fidel Velázquez hasta Aceves del Olmo."Yo no sigo a este señor (Aceves del Olmo). Yo no sé qué diga, lo que yo sí digo es que queremos el cambio, como lo que hicieron 30 millones de mexicanos, y te puedo decir que esos 30 millones muchos fueron obreros. Yo sí me considero un soldado del Presidente electo", agregó.Haces Barba también dijo desconocer cuántos agremiados tiene la Catem, conformada hace seis años, pero aseguró que tiene presencia en todos los estados y que cada vez serán más.A la conferencia de prensa estaba anunciado el líder de los senadores de Morena Ricardo Monreal, aunque no llegó y el dirigente laboral negó que tuviera algún cargo de dirigente."Sólo es un compañero de lucha y pronto en el Senado", mencionó.