Ciudad de México— A las 18:00 horas de este sábado inició el cierre de las casillas en todos los municipios del país donde, desde esta mañana, se instalaron para la Segunda Consulta Nacional Ciudadana sobre obras de infraestructura y programas sociales propuestos por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó El Universal.En la mesa de votación, ubicada a un costado del Centro de la Juventud Arte y Cultura Futurama, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Manuel Ríos Reséndiz fue uno de los últimos en llegar a expresar su voto acerca de los 10 proyectos prioritarios del próximo gobierno federal.El señor, de 78 años edad, quien desconocía de este ejercicio, pero gracias a uno de sus hijos acudió a votar, señaló que está de acuerdo con todos los planes del presidente electo, siempre y cuando los recursos alcancen y se tomen las medidas correctas.En esa casilla, minutos antes del cierre, continuó la alta afluencia, pues algunos llegaron corriendo, procedentes del trabajo, porque no quisieron dejar de participar en un proceso que consideraron de suma importancia para todos los mexicanos.En esta segunda consulta se instalaron mil 73 mesas para emitir el voto en 538 municipios de las 32 entidades del país; sin embargo, en esta ocasión se priorizaron las zonas donde impactarán las obras de infraestructura que se someten a votación.En la boleta se pregunta a los mexicanos si están de acuerdo con construir el Tren Maya, que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como conectar, por medio de un tren, los océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.Además, construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco, para producir gasolina con el petróleo extraído por Pemex; plantar árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas; aumentar al doble la pensión a todos los adultos mayores de 68 años (desde los 65 años en las regiones indígenas).También, otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidades de estudiar ni trabajar; becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior del país.Además, pensionar a un millón de personas que viven con alguna discapacidad; garantizar atención médica a toda la población que no cuenta con servicios de salud y proveer cobertura gratuita de internet carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país.Mañana será el segundo y último día de la consulta nacional y, debido a que el conteo llevará más tiempo, los resultados se darán a conocer hasta el próximo lunes, 26 de noviembre.

