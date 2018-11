SNTE siempre ha tenido presiones: Cepeda

Ciudad de México— El nuevo dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda refirió que las presiones externas e internas siempre han estado presentes en la historia del SNTE.En su primer evento público como dirigente, tras participar en la 32 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fue interrogado por periodistas sobre la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y presiones internas para que Juan Díaz de la Torre dejara la dirigencia.Al respecto, dijo que las presiones son comunes y persisten algunos desacuerdos por ejemplo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)."Históricamente, el SNTE tiene presiones de muchos personajes de afuera y de adentro; es decir, pueden recordar que en el 92 se pretendió atomizar al SNTE y crear 32 sindicatos estatales independientes entre sí. Igualmente, de dentro hay compañeros, por ejemplo compañeros de la coordinadora, que no coinciden con nosotros", refirió Cepeda.¿Qué va a pasar con el tema de Elba Esther, porque ya está pugnando y reuniéndose con muchas personas para regresar?, se le preguntó."Pues la verdad es que igual andan familiares de otros grandes ex dirigentes, por ejemplo familia del maestro Jonguitud Barrios, andan por ahí otros personajes que han estado vinculados en parentesco, en familia con esos dirigentes que le han dado mucho el organización, pero hay una frase que dice: no le pidas al tiempo que vuelva, el tiempo transcurre, vienen otros actores", mencionó.Cepeda reiteró que él permanecerá en el cargo hasta el año 2024, periodo para el que fue electo."Nosotros igual asumimos el compromiso de que ni un minuto más, pero ni un minuto menos también porque fuimos electos en un evento democrático donde ustedes fueron testigos", señaló."Y eso nos da una legitimidad que nos permite llegar hasta el 2024, febrero del 2024. No somos interinos, nadie absolutamente nadie de los órganos de Gobierno, aparte del maestro Juan Díaz, deja su cargo", agregó.Cepeda indicó que ha habido reuniones con dirigentes de la sección 7, perteneciente a Chiapas, y de la 22 a Oaxaca, pero al momento no ha habido acuerdos."Sistemáticamente, descalifican sea cual fuere el dirigente, porque pertenecemos a la corriente mayoritaria, la corriente institucional y ellos tienen sus formas de lucha, tiene sus eslogan, tienen sus premisas históricas; también en el sentido de que siempre descalificar a la dirigencia legalmente y legítimamente establecida", refirió.Incluso, señaló, se niegan a sostener un diálogo y se han negado a dejar de pertenecer a la disidencia.Informó que el SNTE está en pláticas con las próximas autoridades educativas, que se prevé, serán encabezadas por Moctezuma, de quien aplaudieron la intención de crear un esquema similar al de carrera magisterial y que la evaluación deje de ser punitiva y que se opte por ser un área de oportunidad para detectar deficiencias de docentes."Que puedan subsanarse con actividades muy intensas de capacitación y superación profesional. No es que un problema nacional, es problema de algunas entidades", añadió.

