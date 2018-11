Presenta INE libro infantil 'Explorando la democracia'

Ciudad de México.- "Todos estábamos listos, ya estábamos llegando y unos querían desempacar, otros ya querían irse a la alberca, unos más querían subirse a la tirolesa, pero no nos poníamos de acuerdo para nada, teníamos que tener una organización y un representante".-"Y eso, eso era lo que hacía diferente a Campamento Libertad, que ahí podían elegir, quién sería el niño explorador o la niña exploradora que los representara. Todo esto a través del voto".Para contar esta historia, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió sus puertas a un grupo de niñas y niños para presentar el libro “Explorando la democracia”, un cuento infantil que narra las aventuras de un grupo de pequeños en el Campamento Libertad, en el que se muestra de manera simple cómo funciona una elección y cuáles son las distintas etapas que se tienen que desarrollar.Como anfitriones, los consejeros electorales Adriana Favela y Marco Baños, explicaron a las pequeñas y a los pequeños los valores de la democracia como la participación y la responsabilidad social."Y eso es muy importante porque si ustedes no participan, ¿adivinen qué va a pasar? Otras personas van a elegir por eso es muy importante este valor que se llama participación”, expresó Adriana Favela.Por su parte, el consejero Marco Antonio Baño, explicó a las niñas y a los niños que un día cuando crezcan y adquieran deberes ciudadanos, tendrán una credencial para votar y tendrán que elegir al presidente, a los diputados, a los senadores, por lo que es muy importante que desde ahora sean responsables de lo que digan y de lo que hagan."Si yo quedo con una persona voy a apostar un refresco por ejemplo en el partido y gana el América y no ganó las Chivas o no ganó el Cruz Azul, ah bueno, uno tiene que respetar que ganó el otro equipo y le tiene que cumplir lo que uno prometió al otro compañero”, animó a los asistentes.El cuento fue escrito por la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María Del Carmen Carreón, quien a través de una narrativa divertida explicó a las niñas y a los niños cómo funcionan las instituciones electorales."El cuento está hecho para la niñez mexicana. Estoy segura que si sembramos valores, principios, participación, si sembramos la inquietud en nuestra niñez mexicana, seguramente es una apuesta ganadora para México”, resaltó la magistrada María Del Carmen Carreón.

