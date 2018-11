Cargando

Ciudad de México.- Ana Miriam Ferraez, diputada por Morena del distrito veracruzano de Xalapa II, confundió a Fidel Castro con Hugo Chávez y no pudo recordar el nombre del expresidente Vicente Fox.Recibió rechiflas luego de que pidiera respeto para Andrés Manuel López Obrador y olvidara el nombre del expresidente Vicente Fox."Diputada por favor, aprenda algo de historia; el penoso incidente internacional fue con el expresidente Fox al finado Fidel Castro", le recordaron en tribuna y por redes sociales.La diputada fue abucheada en plena sesión. Y no era para menos.Este es parte desu discurso:"Realmente me posiciono aquí, diputado Omar Miranda, para pedirte que te refieras a nuestro futuro presidente con respeto. Creo que ustedes no conocen de política internacional como lo demostró su presidente pasado... este, ¡recuérdenme el nombre! ¡Pásenme el nombre! del que dijo al presidente Chavez 'comes y te vas..."Los abucheos y rechiflas se escuchaban mientras pronunciaba sus palabras.Pero por si fuera poco, siguió con si desconocimiento de los temas, o acaso no pudo concretar una oración. Así que dejó entrever que el fallecido Hugo Chávez estaría en la toma de poseción del presidente mexicano el primero de diciembre.Dijo:"...Y ahora mi queridísima Marijose revive a Hugo Chávez, quien murió el 5 de marzo del 2013 y que también le indigna que visite nuestro país para la toma de protesta de nuestro presidente".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.