Clama Tijuana a ONU ayuda para migrantes

Tijuana— El alcalde de Tijuana declaró una crisis humanitaria en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos y el viernes dijo que solicitó apoyo a las Naciones Unidas para atender a los aproximadamente 5 mil migrantes centroamericanos que han llegado aquí.Juan Manuel Gastélum hizo sus comentarios mientras funcionarios municipales y voluntarios trabajaban juntos para ayudar a los 4 mil 731 hombres, mujeres y niños que arribaron tras pasar más de un mes en las carreteras y que ahora están acampando en un complejo deportivo.Manuel Figueroa, que encabeza el departamento de servicios sociales de la ciudad, dijo que las autoridades están trayendo inodoros portátiles y duchas, así como champú y jabón. Pero ha sido insuficiente. “Como hay ausencia, apatía y abandono por parte del Gobierno federal, estamos recurriendo a las instancias internacionales, como la ONU”, afirmó Figueroa.René Vázquez, un residente de Tijuana de 60 años de edad que está laborando como voluntario en el complejo deportivo, dijo que el Gobierno federal mexicano ignoró el problema al permitir que la caravana cruzara el país sin detenerse. Ahora la ciudad de 1.6 millones de personas tiene que lidiar con las consecuencias.“No tengo nada en contra de los migrantes –son los más engañados–, pero sí (la situación) afecta a todos”, afirmó.Gastélum se comprometió a no asignar recursos públicos de la ciudad para atender a los recién llegados. Su Gobierno emitió un comunicado el jueves diciendo que solicitaba ayuda de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.Vázquez, que juega futbol en un equipo que utiliza el complejo deportivo, dijo que México debería actuar ahora y procesar visas de carácter humanitario para el grupo de forma que puedan comenzar a buscar trabajo. Mientras tanto, como su equipo de futbol ya no puede entrenar en el complejo deportivo, él pasa el tiempo distribuyendo pizzas y pollo frito donado entre los migrantes.La caravana que partió de Honduras a mediados de octubre fue bien recibida en la mayor parte de las poblaciones por las que pasó rumbo a Estados Unidos. Incluso las ciudades con pocos recursos se aseguraron de que los migrantes tuvieran alimentos y un sitio para descansar.Pero en esos lugares la caravana se quedó dos noches como máximo, salvo en la Ciudad de México. En Tijuana, muchos de los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza pretenden solicitar asilo en Estados Unidos, y enfrentan la perspectiva de estar meses en esa ciudad fronteriza antes de tener oportunidad de hablar con un funcionario estadounidense.Gastélum dijo el viernes que el Gobierno mexicano había mencionado enviar 20 toneladas de recursos a Tijuana para apoyarlos, pero que tres cuartas partes eran materiales para reforzar la frontera y sólo 5 toneladas eran suministros para los migrantes.El alcalde también criticó al Gobierno federal por no tomar más en serio la amenaza de Trump de cerrar toda la frontera si su Gobierno determina que México ha perdido “el control” de la situación en Tijuana. “Eso es grave”, dijo.Los migrantes están recibiendo el apoyo de iglesias locales y ciudadanos particulares que han estado proporcionando alimentos, así como de varias agencias del gobierno del estado de Baja California, que dice haber identificado 7 mil oportunidades de trabajo para los que reúnan los requisitos.El presidente Donald Trump retomó ayer el tema de la frontera de Estados Unidos con México, tuiteando que los demócratas y republicanos “DEBEN unirse, finalmente, con un gran paquete de Seguridad Fronteriza, que incluye financiamiento para el Muro”.“Es hora de actuar”, agregó, aunque a la idea se oponen muchos demócratas, quienes recientemente obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes.Trump tuiteó desde su campo de golf en West Palm Beach, Florida, que amaneció soleado.El mandatario también pidió al Congreso aprobar una reforma a la ley de justicia penal. Dijo que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el líder demócrata Chuck Schumer “tienen una verdadera oportunidad para hacer algo muy necesario en nuestro país”.La amenaza de Trump acerca de la frontera llegó días después de que un juez federal suspendió la política de asilo de la administración. Bajo esa nueva política, Trump declaró que nadie puede solicitar asilo a menos que lo haga en un punto de ingreso oficial. Algunos puertos fronterizos ya enfrentan mucha acumulación y la gente debe esperar semanas.

