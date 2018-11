Ciudad de México— Al formalizarse su postulación como próxima titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Ernestina Godoy anunció que buscará una reforma al Código Penal para no criminalizar a personas de escasos recursos.Junto a la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, la ex congresista señaló que buscarán despenalizar ciertas conductas que ahora están penadas para atenderlas en juzgados cívicos u otras instancias.Riñas, amenazas, robos sin violencia menores a 500 pesos y lesiones leves son el objeto de la eventual reforma al Código Penal, indicó."No es posible que los reclusorios estén llenos de gente pobre", dijo Godoy.La estrategia también implica la creación del Instituto de la Defensoría Pública para que haya personal suficiente para defender a este sector.Godoy señaló que recibe una PGJ donde no hay confianza por parte de los capitalinos, pues dijo que 7 de cada 10 homicidios quedan impunes y no hay rendición de cuentas de la autoridad.Tan sólo en agosto, abundó, se reportaron 22 mil 343 delito del fuero común, de los cuales más de 18 mil fueron algún tipo de robo.El plan de procuración de justicia también buscará la evaluación y limpia del servicio público, la especialización en combate al delito de robo y la coordinación con la Federación para atender el narcotráfico.Sheinbaum reiteró que enviará nuevos iniciativas al Congreso para aplazar la transición de la Procuraduría a la Fiscalía, que debería quedar en mayo del 2019, como marca la Constitución capitalina.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.