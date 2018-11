Polemiza Morena sobre bajar IVA en la frontera

Legisladores advirtieron ayer que será imposible bajar el IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la zona fronteriza por las condiciones económicas actuales.Sin embargo, el senador Jaime Bonillo respondió que los cambios hacendarios se realizarán tal como ha anunciado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.Disminuir el IVA y el ISR fue una de las promesas de López Obrador en campaña, con la que logró aceptación en Ciudad Juárez. Después de ganar la elección presidencial lo ha vuelto a repetir ante empresarios y en eventos públicos.El diario El Financiero publicó ayer una nota que relata que reunidos en San Lázaro, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, de Morena, alertó que “consideramos en el Senado que, en materia del diseño del próximo presupuesto y de la Ley de Ingresos, hay la coincidencia de que se debe tener mucha prudencia”.Añadió que “se trata de un presupuesto de transición y esa prudencia, por el bien del país, en el Senado la vamos asumir con responsabilidad en la aprobación de la Ley de Ingresos”.La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, del PAN, sostuvo que “ajustar impuestos en este momento no es opción. Nadie está obligado a lo imposible”, detalló.Explicó que aunque la propuesta se encuentra en estudio, debido al impacto tecnológico que implica la emisión de facturas electrónicas y del golpe recaudatorio que tendría la aplicación de la reducción de dicho impuesto, “se ve muy complicado”, agregó El Financiero.En una entrevista para el semanario Zeta de la ciudad de Tijuana, el senador por Baja California Jaime Bonillo dijo que aunque el cambio será complicado, no significa que no se realizará.“Si en todo caso uno de los senadores de nuestra bancada tiene alguna apreciación, es sólo eso, una opinión, pero generalizarlo es desproporcional”, manifestó.Reiteró que los cambios hacendarios se realizarán tal como se anunció: “El IVA y el ISR y la homologación de combustibles con Estados Unidos se va a llevar a cabo”.La propuesta de bajar estos impuestos en la frontera fue de López Obrador, pero también del PAN.Morena prometió que de ganar las elecciones reduciría el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8 por ciento en la frontera norte del país.

