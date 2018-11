Rechaza SNTE-Hidalgo retorno de Elba

Hidalgo- El amago de retorno de la exlíder vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo, fue rechazado por el secretario general de la sección 15 en Hidalgo, Luis Enrique Morales Acosta, un día después del movimiento interno en el magisterio.En conferencia de prensa, Morales Acosta aseguró que Gordillo intentó impresionar mediáticamente sobre su regreso, porque este resulta imposible de realizar por la vía legal hasta el momento."La puerta para la maestra Elba Esther nunca creció, nunca trascendió, fue un tema mediático que lo intentaron hacer así, ayer fue contundente la decisión que se tomó", indicó al reconocer al secretario Alfonso Cepeda Salas como su nuevo representante en el País."Quedan atrás cualquier intento de caudillismos, de hacer del SNTE un patrimonio personal, los liderazgos morales quedan atrás, no hay liderazgo morales en el SNTE, hay una representación legal", agregó en sus oficinas.Inclusive con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), insistió, Elba Esther no podría retomar un poder que dejó en 2013 cuando fue encarcelada.La salida de Juan Díaz de la Torre provocó que en el seno sindical haya estabilidad hasta el 2024, contrario a lo que querían algunos personajes externos, acusó."Nadie entra, nadie sale, quedan los mismos actores, nada más se le faculta al maestro Alfonso Cepeda para hacer las funciones que venía desempeñando el presidente nacional".Sobre Moisés Jiménez, integrante del grupo Maestros por México (MxM), refirió que su poder legal dentro del sindicato es nulo al no pertenecer ya a éste.

