Alargan tres meses proceso a Borge

Un juez federal concedió a Roberto Borge un nuevo plazo de tres meses para reunir sus pruebas de descargo en el caso de lavado de dinero que le imputa la PGR por un presunto quebranto de 900 millones 99 mil 418 pesos al patrimonio de Quintana Roo.Luego de vencer el último plazo de dos meses de su investigación complementaria, Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en en Ciudad Nezahualcóyotl acordó ampliarlo hasta el próximo 6 de febrero.Este nuevo aplazamiento lo solicitó el ex Gobernador de Quintana Roo para ofrecer pruebas de descargo, una prórroga que no requirió la Procuraduría General de la República, que dice tener ya los datos de prueba suficiente para llevarlo a juicio.En la audiencia celebrada el pasado 9 de noviembre, los fiscales de la PGR solicitaron saber cuáles eran los elementos probatorios por los que Borge pedía ampliar el plazo de la investigación complementaria.Los defensores del ex Mandatario rechazaron hacer mención de las evidencias que ofrecerían, argumentando que el descubrimiento probatorio sólo puede llevarse a cabo hasta la audiencia intermedia del procedimiento.La ampliación de la investigación complementaria sólo fue concedida a Borge, es decir, en los siguientes tres meses la PGR no ofrecerá datos de prueba adicionales a los que ya ha obtenido contra el imputado.En la anterior audiencia celebrada el 12 de septiembre pasado, al ex Gobernador le habían concedido dos meses adicionales para llevar a cabo varias entrevistas en Quintana Roo y concluir peritajes en valuación y contabilidad, así como su teoría del caso.En caso de que en febrero próximo Borge aún no haya concluido de integrar sus pruebas de descargo, tendrá la opción de solicitar una nueva prórroga de la investigación complementaria.La PGR atribuye a Borge aprovecharse del cargo de Gobernador para rematar a familiares y amigos más de 20 terrenos ubicados en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, pertenecientes a las reservas del Estado.Según los peritajes, los inmuebles fueron valuados en mil 138 millones 889 mil 540 pesos, pero el gobierno estatal los vendió en 238 millones 790 mil 121, ocasionando un quebranto al patrimonio estatal de 900 millones 99 mil 418 pesos.Borge fue detenido en Panamá el 4 junio de 2017 y extraditado a México el 4 de enero del presente año, con base en cuatro órdenes de aprehensión, una federal por el caso de lavado antes mencionado y tres por acusaciones del fuero común.Desde su procesamiento, se encuentra preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos.

