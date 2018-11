Albergue queda rebasado

Tijuana— Hacinamiento, problemas de salud, poca higiene y falta de sanitarios y regaderas es el ambiente que prevalece en el albergue instalado por las autoridades en la Unidad Deportiva Benito Juárez.Las carencias del campamento, habilitado para 3 mil personas pero que actualmente tiene 4 mil 731 centroamericanos, resultan cada vez más evidentes.Ayer, decenas de personas se bañaron en medio de agua estancada, a pesar de que los sanitarios se limpian diariamente.Decenas de hombres hicieron fila para ingresar a un baño portátil, pero al entrar lo descartaban debido al mal estado de éste. El papel higiénico tirado rebasaba el tamaño del contenedor.Las autoridades municipales colocaron una cisterna improvisada en los campos de futbol del deportivo para almacenar el agua con la que los migrantes se bañan.“El problema es que somos muchos y son pocos baños, nueve para hombres y nueve para mujeres, el problema es que afecta a los niños porque ellos quieren ir, pero están casi llenos, sucios”, lamentó Esmi, una migrante originaria de Honduras. “Ya casi estamos toda la caravana aquí, por eso no se dan abasto”, agregó.Algunos migrantes prefieren salir del albergue para buscar un baño. Las mujeres lavan ropa en cubetas a un costado de la carpa, lo que generó que una área se inundara con agua sucia.Por su parte, Manuel Figueroa, titular de Desarrollo Social de Tijuana, dijo que las autoridades municipales están llevando al albergue baños portátiles y regaderas, así como productos de higiene personal.“Como hay ausencia, apatía y abandono por parte del Gobierno federal, estamos recurriendo a las instancias internacionales, como la ONU”, dijo a la agencia AP.Del total de migrantes en el albergue, 904 son mujeres y 862 son menores, y el resto son hombres.César Palencia Chávez, Director de Atención al Migrante en Tijuana, reconoció que el refugio se pensó para mil personas, o 3 mil como máximo, pero desde hace unos días ya está rebasado.“¿Qué se va a hacer? Pues, depende mucho del recurso. Con la Federación hasta ahorita han sido puras largas, que va a tomar el caso, pero nada concreto. Y ni el Municipio ni ninguna ciudad del mundo está preparada para un grupo tan grande”, dijo Palencia.Elementos de la Marina preparan alimentos tres veces al día, por lo que la comida no ha faltado en el refugio.En tanto, algunos migrantes no saben si buscar asilo en Estados Unidos o quedarse en Tijuana a trabajar, debido a la falta de información por parte de autoridades mexicanas u organismos de la sociedad civil.En Tijuana hay 7 mil vacantes disponibles en alrededor de unas 350 empresas.Por su parte, un grupo de migrantes que acampó desde la tarde del jueves en el puerto fronterizo de El Chaparral regresó ayer al albergue.

