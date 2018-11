Ciudad de México- El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, aseguró que las irregularidades en el ejercicio del presupuesto de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte fueron un caso atroz y lamentó que las sanciones no se materializaran como esperaban."Veracruz, evidentemente, fue un caso atroz, pero lo impresionante es que realmente las sanciones pues no se materializaron de la manera que quisiéramos", dijo.Al participar en el Foro entre Legisladores en Materia Hacendaria, consideró que de nada sirve que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observe fuertes cantidades de recursos si los responsables no son castigados."No te dice nada que observen 10 mil millones de pesos si al final el resultado es mínimo y, además, a los responsables no los sancionan", expuso.Colmenares anunció que algunas de las denuncias pendientes por el caso Veracruz podrían tener avances en los próximos meses.Informó que la ASF y la Procuraduría General de la República (PGR) instalaron recientemente una mesa de trabajo, a fin de revisar las denuncias penales pendientes, algunas de ellas desde el 2000."Ya establecimos una mesa de trabajo con la PGR para empezar a sacar los asuntos que están pendientes, y no los vamos a soltar. Realmente no entramos con miedo, no importa el nivel de la gente que señalemos, las demandas las vamos a mantener", aseguró.El Auditor criticó que a nivel estados, los titulares de los órganos de fiscalización nunca obtengan resultados que impliquen una denuncia penal.Dijo que una de las causas es que los mecanismos de designación de éstos propician que sean funcionarios afines al Gobernador en turno, lo que impide la correcta fiscalización de los recursos y se sancione a quienes incurren en delitos como desvíos."Los Auditores estatales hacen su trabajo, pero nunca, nunca, han tenido un resultado que implique una demanda penal o una observación verdaderamente fuerte", advirtió."Uno de los problemas centrales es que en las auditorías superiores de los estados son propuestas las ternas por el Gobernador, obviamente que la afiliación está muy clara, y eso ha pasado con todos los colores".Advirtió que esto impide que el encargado de vigilar el desempeño financiero del Gobierno estatal cumpla con su función de manera adecuada."Yo no he visto un solo caso de un Auditor Superior estatal que haga señalamientos fuertes sobre el Gobierno del Estado; a los municipios sí", lamentó.En su turno, el Auditor Especial de Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, demandó a los legisladores federales y estatales autonomía presupuestal.El especialista dijo que de nada sirve a los órganos de fiscalización la autonomía de funciones si no existe un respaldo presupuestal."La independencia de los órganos de fiscalización estatales necesariamente debe de pasar por una autonomía presupuestal, si no tenemos autonomía presupuestal de qué serviría la independencia. Si nos cierran la llave de los recursos, esa independencia se vuelve de papel", señaló.