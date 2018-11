Polevnsky dice que Alfaro 'anda confundido'

Luego que el Gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, llamó a enfrentar el centralismo de Andrés Manuel López Obrador, la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, señaló que hay resistencia y desconocimiento.En entrevista, previo a una reunión con empresarios locales, Polevnsky rechazó, de entrada, que los delegados federales le vayan a restar atribuciones a los Gobernadores en temas como la seguridad pública, tal como lo señaló ayer el ex Alcalde."Yo encuentro que hay mucha confusión sobre todo del Gobernador electo de Jalisco. Los delegados federales son eso, delegados federales", explicó."Como que yo creo que anda confundido. Yo creo que hay que mandarle -no voy a decir un tumbaburros- pero sí una listita para que capte de qué se trata".Recordó que López Obrador tomó la decisión de eliminar a todos los delegados federales y dejar a uno por cada Estado como medida de austeridad."A ellos les gustaba tener a un conjunto de delegados que los metían a su bolsa, a su servicio, eso ya no va a ser", sentenció.Por otra parte, Polevnsky descartó que diputados federales de Morena tengan alguna consigna en contra del Gobierno de Jalisco y rechazó que la bancada de este partido en San Lázaro vaya a recortar proyectos prioritarios para esa entidad.Lo que sí se va a terminar, agregó, es el cobro de comisiones , conocidas como moches, en la gestión de recursos para Estados y municipios."Estaban muy acostumbrados a que los diputados, por ejemplo, en lugar de hacer o revisar leyes, gestionaban recursos, y entonces tenían una partida para tener una comisión por los recursos que gestionaban", reprochó."Y luego iban con el Presidente Municipal y le decían 'oye tengo recursos para tal cosa, pero quiero mi porcentaje'".La presidenta nacional de Morena acusó a Alfaro de manipular y tergiversar cuando señala que no está de acuerdo con la política de perdón y olvido de López Obrador.Recordó que el próximo Presidente de México no será Fiscal ni persecutor como el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quien calificó como "polizonte".REFORMA publicó que Alfaro llamó a Gobernadores y Alcaldes del País a alzar la voz ante el riesgo de que el Gobierno federal entrante vulnere la autonomía y soberanía de Estados y municipios."Es un acto de congruencia y de responsabilidad al que esperamos se sumen muchos más estados del País", arengó Alfaro en un mensaje pronunciado desde la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, donde estuvo acompañado de líderes de cúpulas empresariales y representantes de universidades, así como diputados locales, Alcaldes y representantes de organismos de la sociedad civil.

