Pide Coneval austeridad racional

Ciudad de México- El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, demandó que las medidas de austeridad del próximo Gobierno se realicen de manera racional.En entrevista, aseguró que el Presupuesto de Egresos de la Federación debe establecer metas y objetivos claros a fin de que los recortes de recursos se realicen en función de éstos."Va a ser importante que Hacienda y el Gobierno nuevo en este presupuesto nuevo tenga objetivos claros de lo que se quiere lograr, que no sea simplemente el recortar sino que haya objetivos de política pública clara. ¿Qué queremos lograr en los siguientes tres años para la población mexicana?, ¿queremos bajar la pobreza?, ¿queremos aumentar el acceso efectivo a los derechos? Porque con base en eso sabremos qué tipo de recortes queremos y podemos hacer", indicó.Tras participar en el Foro de Legisladores en Materia Hacendaria, Licona advirtió que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, también debe esclarecer las prioridades de los programas sociales que pondrá en marcha a partir del 1 de diciembre.Hernández Licona señaló que este será un elemento indispensable para medir los logros de los nuevos programas, determinar la pertinencia de mantenerlos y evitar el dispendio de los recursos públicos en intervenciones gubernamentales que no arrojan los resultados esperados."Un mensaje que dábamos era la importancia de medir las cosas nuevas a cada rato, porque las cosas nuevas no salen bien a la primera, no conozco ningún programa en el mundo que a la primera salga bien, y eso implica, para poder tener resultados o para poder tener un Gobierno con resultados, hay que tener la flexibilidad de, a partir de la medición, ir actualizando, ir modificando", señaló.El especialista informó que hace dos semanas el futuro Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Esquivel, los responsables del diseño de los nuevos programas de la próxima administración y él han sostenido reuniones para abordar estos temas."Hace dos semanas tuvimos un taller precisamente de eso, de cómo los programas tienen que diseñarse, medirse y qué resultado buscan lograr", indicó.Recordó que en todo el País existen alrededor de 6 mil 500 programas sociales que al no estar coordinador y no complementarse entre sí generan dispersión de esfuerzos y de recursos.Indicó que un ejemplo claro es el Programa de Adultos Mayores, el cual ha sido replicado en todos los estados del País, dificultando con ello la puesta en marcha de acciones integrales de atención para este sector de la población.Hernández Licona pidió a los legisladores incorporar la información que genera el Coneval a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, para una mejor toma de decisiones."Ese inventario es importante para poder tomar mejores decisiones. Primero, para que el ciudadano sepa cuentos (programas) hay, que Hacienda sepa cuántos hay y que haya una forma de coordinar mejor el esfuerzo gubernamental, porque sí creemos que el hecho de que pueda haber 30 programas de Adultos Mayores, es mejor que haya uno mejor pensado", afirmó.

