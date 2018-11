Ciudad de México— Estados Unidos confirmó este jueves haber discutido el control de las caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan México con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como la posibilidad de detonar empleos en el sur del país.Por primera vez, el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, explicó en su encuentro de la semana pasada con el próximo canciller, Marcelo Ebrard, se abordo el tema de las caravanas y reveló que también acudió la secretaria de Seguridad Interna de EU, Kirstjen Nielsen."Ha sido una semana desde que la secretaria Nielsen y yo tuvimos una reunión constructiva con el secretario de Exteriores designado Marcelo Ebrard para discutir las caravanas migrantes. Hemos afirmado nuestro compromiso compartido para lidiar con el reto actual", dijo Pompeo.En contra de lo filtrado por el equipo de transición de López Obrador de que la reunión de Pompeo con Ebrard de la semana pasada había sido para abordar temas de la toma de posesión del próximo 1 de diciembre, el Secretario de Estado aclaró que el tema central fueron las caravanas.Apenas ayer, el diario The Washington Post reveló que el Presidente estadounidense, Donald Trump, busca modificar las reglas de solicitud de asilo en la frontera común para que los centroamericanos que no demuestren temor creíble de persecución en México sean regresados a territorio nacional."A las caravanas no les será permitido entrar a Estados Unidos. Hay peligros reales a la seguridad y los derechos humanos de los migrantes de aquellos que se aprovechan de ellos", agregó Pompeo en un comunicado revelado la tarde del Día de Acción de Gracias en Washington, DC.Actualmente, los centroamericanos que solicitan asilo a EU en la frontera deben de demostrar en una entrevista temor creíble de persecución en sus propios países -un umbral mucho más bajo- pero ahora Trump busca obligarlos a demostrar temor creíble de permanecer en México.Sin dar más detalles, Pompeo dijo en su comunicado además estar considerando la posibilidad de que EU impulse la creación de empleos en el sur de México, algo que parece muy en línea con la idea de un plan de López Obrador de cooperación para el desarrollo en la región."Espero trabajar con el Gobierno mexicano entrante en todos los aspectos de nuestra relación incluyendo explorar oportunidades para impulsar la creación de empleos en la región incluyendo en el Sur de México para beneficiar al Gobierno y el pueblo de México", dijo Pompeo.Esta misma semana, el Presidente electo López Obrador había compartido en entrevista con medios mexicanos que su equipo estaba discutiendo con EU y Canadá la posibilidad de un "acuerdo de inversión" para el desarrollo de la región centroamericana para paliar la migración.La reunión de Ebrard con Pompeo la semana pasada en la ciudad de Houston, Texas, es la tercera oficialmente revelada luego de otras dos ocurridas -en octubre y en julio- cuando el Secretario de Estado de EU viajó a la Ciudad de México en las que visitó al equipo de transición.

