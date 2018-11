Ciudad de México- El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Eduardo Balarezo, aseguró que Héctor Beltrán Leyva, “El H”, se infartó cuando le notificaron que iba a ser extraditado para presentarse en la corte de Nueva York, donde se realiza el juicio contra el líder del Cártel de Sinaloa.El cabecilla del Cártel de los Beltrán Leyva, falleció el pasado domingo de un paro cardiaco.En su cuenta de Twitter Eduardo Balarezo escribió: “Fuentes me cuentan que Héctor Beltrán Leyva falleció cuando le notificaron que iba ser extraditado para presentarse en la corte de NY para testificar en contra del Chapo. Me dicen que lo iban a llevar al aeropuerto cuando le dio el supuesto infarto. @EPN #ElChapo @balarezolaw”.El narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, conocido como “El H”, murió el domingo pasado en un hospital de Toluca, informó ese día en un comunicado la Secretaría de Gobernación.Beltrán fue detenido en 2014 por elementos del Ejército en San Miguel de Allende, Guanajuato. El domingo pasado comenzó a tener un fuerte dolor en el pecho, por lo que fue atendido en primer instancia en el penal federal de El Altiplano, donde se encontraba recluido.La Secretaría de Gobernación dijo que luego de su fallecimiento, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se le realizara la necropsia de ley y se informara a sus familiares.El cuerpo de Beltrán Leyva casi es robado el lunes, reportó el sitio La Silla Rota citando a fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).“Un informe del Gobierno Federal detalla que a las 14:05 horas del lunes dos hombres se presentaron en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con el fin de reclamar el cuerpo del capo”, indica el sitio.La Silla Rota indicó que los dos hombres intentaron acreditar el parentesco con “El H”, pero poco después la hija se comunicó desde Sinaloa para informar a las autoridades que estaban por llegar dos familiares autorizadas y con documentos que así lo comprobaban,“Cuando agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) buscaron a los falsos familiares de Beltrán Leyva, éstos ya se habían retirado del lugar. Terminada la necropsia, la cual concluyó que el narcotraficante de 56 años de edad falleció por infarto agudo al miocardio, a las 15:50 horas del domingo, los restos fueron entregados a sus familiares. Afirmaron que los hombres que habían reclamado el cuerpo anteriormente no eran parientes e ignoraban quiénes eran”, agrega el reportaje de La Silla Rota.Debido al riesgo que existía de que se robaran el cuerpo de “El H”, autoridades locales y federales utilizaron vehículos blindados para escoltar a la carroza fúnebre hasta el aeropuerto de la capital mexiquense para ser trasladado a la capital de Sonora, donde fue velado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.