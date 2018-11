Ciudad de México— El volcán Popocatépetl emitió una leve explosión que se propagó hacia Puebla, en tanto que durante la madrugada se observó una ligera fumarola, informó la Coordinación General de Protección Civil de esa entidad.A través de su cuenta de Twitter @PC_Estatal muestra dos imágenes del coloso en las que se observa el momento de la explosión ocurrida a las 06:08 horas de ayer.Ante la actividad del Popocatépetl personal de esta dependencia realizó la víspera pruebas de una alerta volcánica en el municipio de Atzitzihuacán, así como en San Francisco Huilango, ubicado en las faldas del volcán.También se registró un tren de exhalaciones de largo período acompañado de tremor con una duración de mil 441 minutos que comenzó a partir de las 14:27 horas del 20 de noviembre y concluyó la víspera a las 16:07 horas.“La fase intensa duró 790 minutos, esto es 13 horas”, detalló el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) al precisar que la víspera también se identificó un sismo volcanotectónico con magnitud 2.6, así como siete minutos de tremor armónico de baja amplitud.Durante la noche se observó incandescencia que aumentó al momento de algunos eventos, no obstante, el Semáforo de Alerta se mantiene en Amarillo Fase 2.Recordó que con esta fase podría continuar la actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas, además de posibles flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance.Ante ello, pidió a la población no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, por el peligro de deslaves y flujos de lodo.A las autoridades locales las llamó a continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros para evitar la presencia de personas no autorizadas en esa zona y mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.

