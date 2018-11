Aceleran NAIM, pese a consulta

Ciudad de México— La consulta que realizó el futuro Gobierno le dio el ‘tiro de gracia’ al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pero a 10 días de la sucesión presidencial la obra en Texcoco sigue su marcha y con más fuerza.En un recorrido de Reforma realizado el martes pasado, se pudo observar una actividad aún más febril que la vista en seis visitas previas.Prueba de ello es que al polígono de la obra continúan llegando nuevas estructuras de acero, concreto y materiales.A pesar de que el 29 de octubre pasado el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación del NAIM, legalmente el proyecto no está suspendido.Es por ello que empresas y trabajadores deben cumplir por ley con sus compromisos, como lo informó ese día el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). Su cálculo es que la obra cerrará el mes con un avance del 36 por ciento.En el séptimo recorrido de Reforma se pudo constatar que los empleados cumplen diariamente con su jornada laboral, aunque admiten que pesa en su ánimo saber que colaboran en un proyecto que no verán terminado."Como trabajadores de aquí es nuestro orgullo ver algo siempre terminado y decir 'yo participé aquí' mis compañeros estuvieron aquí laborando, sudando, corajes y lo que tú quieras, pero es algo frustrante (que no se vaya a terminar)", dijo Francisco López, encargado de montar estructuras en lo que sería el Edificio Terminal.En esta obra ya se concluyó la instalación de losas de cimentación y actualmente se montan 14 de 21 foniles que fueron proyectados para soportar el techo.Si las obras se detienen, unas 46 mil personas perderán su empleo, incluidas 14 mil que diariamente laboran en la obra, según el GACM.Para Raúl González Apaolaza, director Corporativo del GACM, la cancelación no será tan sencilla, ya que se prevén demandas de subcontratistas.En el sitio también labora Salvador Ramírez, montador de las columnas de acero que darían forma a los pisos del edificio. Ramírez es padre de 3 hijas y dice que no trabaja con el mismo ánimo ante la incertidumbre de saber cuándo será su último día en la obra.Israel Cruz, soldador de foniles, se cuestiona qué viene para él y sus compañeros. Asegura que la incertidumbre los orillará a poner pausa a algunas metas personales.Ellos tenían un contrato indefinido y contemplaban contar con trabajo en el NAIM por años, pero ahora saben que es probable que el próximo mes pasen a las filas del desempleo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.