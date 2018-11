Se lava Hidalgo las manos; ahora culpa a TransCanada

Ciudad de México— El Gobierno de Hidalgo culpó a TransCanada por el freno en la construcción de los gasoductos Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, pues dijo que la empresa nunca buscó el apoyo de las autoridades estatales en la negociación con ejidatarios y tampoco levantó alguna denuncia contra quienes frenan las obras.Pese a ello, TrasCanada confirmó a Reforma que desde enero de 2017 buscó al Gobierno del Estado para dar solución a los conflictos con los ductos, que hoy en día tienen un retraso de 56 meses,"Es incorrecto que la empresa no ha recurrido a acciones legales para hacer valer sus derechos; ha habido tanto presentaciones de amparos contra resoluciones municipales, como colocación de denuncias penales y de acciones civiles previstas bajo el marco de la ley de hidrocarburos", sentenció TransCanada en respuesta por escrito.Incluso, la firma canadiense señaló que a petición del mismo Secretario de Gobierno, Simón Vargas, se abstuvieron de tomar contacto directo con los municipios y comunidades que presentan los conflictos en los últimos meses."Todas las situaciones se plantearon directamente con ellos, tan es así que en uno de los últimos bloqueos sufridos por la empresa en julio de este año, en el cual se nos negaba acceso a sitios legalmente adquiridos y debidamente pagados por la compañía, el Estado negoció y acordó directamente con el Ejido Tula que la empresa brindara beneficios adicionales a los ya otorgados", dijo la empresa al ser consultada por Reforma.En entrevista previa, el funcionario declaró que en ningún momento TransCanada solicitó apoyo directo al Gobierno respecto a los amparos interpuestos por las comunidades indígenas (que ya suman 6), así como el retraso que ha acarreado las consultas indígenas, a cargo de la Secretaría de Energía.Según los señalamientos de Vargas Aguilar, el conflicto que hoy en día sigue teniendo la canadiense por el freno del gasoducto, no es competencia del Estado, al ser un contrato de índole privado, llevado a cabo entre TransCanada y la CFE.En ese sentido refirió el Estado únicamente toma el papel de "tercer interesado"."Nos extraña que una autoridad se considere como 'tercera interesada' sobre asuntos que ocurren en su ámbito de gobierno, no cumpliendo su rol de garante del estado de derecho y observando los problemas como si le fueran ajenos", declaró TransCanada.Vargas recalcó que así como TransCanada, otras empresas como ATCO y Cemex, quienes también se han visto afectadas en el desarrollo de sus proyectos por abusos de cobros en municipios y amparos de ejidos inconformes por el pago de sus tierras, nunca levantaron una denuncia formal ante ningún representante del Gobierno del Estado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.