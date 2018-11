Se despide Cienfuegos de plana mayor

Ciudad de México— El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, agradeció a su primer círculo de colaboradores por el apoyo que le dieron durante el sexenio.En lo que fue una de sus últimas ceremonia públicas, el General Cienfuegos se despidió de su plana mayor y tropa en una entrega de condecoraciones y reconocimientos a personal que pasó a situación de retiro, en el Heroico Colegio Militar."A ti Roble Arturo (Granados, subsecretario), que me has acompañado muy de cerca con lealtad estos últimos seis años, eres un excelente militar y una gran persona, te agradezco la franca amistad que siempre me has dispensado; a ti Eduardo Emilio (Zárate, Oficial Mayor) por la alta disposición y compromiso institucional demostrada durante tu trayectoria, gracias por tu entrega profesional", dijo.Cienfuegos también agradeció a los divisionarios Germán Javier Jiménez Mendoza, comandante de la Novena Región Militar, con sede en Guerrero; Adolfo Domínguez Martínez, director general de Caballería, y Juan Manuel Castillo Segura, director de la Fábrica de Vestuario y Equipo, por el apoyo a su gestión al frente de la Sedena."A ustedes y a los más de 200 mil soldados desplegados en todo el territorio nacional, a todos les digo gracias", añadió.En su mensaje, indicó que los tiempos que vive el País exigen de todos los militares, pero sobre todo de los más antiguos, un ejemplo de institucionalidad y espíritu de cuerpo para las nuevas generaciones."Nos corresponde seguir poniendo en alto el honor y prestigio de nuestras fuerzas armadas, pilares donde se sustentan las demás instituciones de la República, nos corresponde seguir preservando la confianza que nos otorga la ciudadanía"."A ustedes generales que pasan a situación de retiro los invito a que desde su trinchera continúen apoyando al instituto armado con el cariño que le tienen y sigan teniendo la misma pasión de servir con honor a México", manifestó Cienfuegos.La Secretaría de la Defensa Nacional destacó que en el sexenio sus fábricas militares produjeron 121 fusiles FX-05 calibre 5.56 mm, con el objeto de reemplazar a los G-3, considerados por la tropa pesados y obsoletos.En el sexenio pasado la industria militar fabricó 30 mil de esas armas, que la Sedena comenzó a diseñar desde 2006 entre polémicas, pues en su proceso se dio a conocer que el proyecto para la fabricación del fusil inició con la compra de cinco rifles alemanes G-36 HK (Heckler & Koch) para desarmarlos y analizarlos.El caso generó que la productora de armas Heckler & Koch, que da asistencia técnica en la fabricación de armamento a México, enviara a su personal a investigar el asunto, tras la sospecha de que el fusil FX-05 se trataba de una copia pirata de su modelo.En una ceremonia este jueves en el Campo Militar 1, el titular de la dependencia, Salvador Cienfuegos, encabezó la Ceremonia Magna "Producción de 121,000 Fusiles FX-05 Cal. 5.56 mm".La elaboración del fusil FX-05 forma parte del cumplimiento de la sexta meta nacional implementada en el programa sectorial de defensa nacional 2013-2018, se destacó."Este fusil fue fabricado por la Dirección General de Industria Militar y oficialmente fue presentado durante el desfile militar del 16 de septiembre de 2006, y sentó un precedente histórico al ser la primera arma diseñada y fabricada completamente por ingenieros industriales militares y personal técnico de la Dirección General de Industria Militar, poniendo de manifiesto su capacidad inventiva y de innovación", resaltó la dependencia en un comunicado.Para la Sedena, una de las principales aportaciones de este armamento es que fue diseñado de acuerdo con los estándares del militar mexicano para así garantizar un manejo mucho más práctico y ligero, lo que facilita los desplazamientos y su desempeño durante las operaciones.El Secretario Cienfuegos realizó la entrega del ejemplar número 121 mil al comandante del Quinto Grupo de Morteros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.