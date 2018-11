Desestabiliza juzgar a corruptos: AMLO

Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que va a desistir de perseguir y juzgar los casos de corrupción de los gobiernos anteriores porque hacerlo ahora sería conspirar contra la estabilidad política del país.Según AMLO, se podría desatar una confrontación entre los mexicanos porque se tendría que enjuiciar a los expresidentes, habría demasiado escándalo y su Gobierno se quedaría anclado en el conflicto.A unos días de tomar posesión como nuevo Mandatario, AMLO fue entrevistado por Carmen Aristegui en Radio Centro y habló de poner un punto final a la corrupción en México."Mi idea de punto final es: han abusado, han habido latrocinios, ha sufrido mucho nuestro pueblo, predomina la corrupción, lo que veas tiene que ver con la corrupción."Si tú te metes al sector educativo, hay corrupción; si te metes al sistema de salud, hay corrupción; hay políticos vendiendo medicinas, por eso no hay abasto de medicamentos en centros de salud, en hospitales; ahora, te metes a las cárceles, te metes a las policías, si te metes a las empresas que reciben obras del Gobierno, o sea los que les venden al gobierno, todo, todo".Según López Obrador no alcanzarían las cárceles y los juzgados:"Si se tratara de juzgar y de abrir expedientes, tendríamos de comenzar con los de arriba... y sostengo que sería conspirar".- "En contra de la estabilidad política del País".- "O sea desatamos, desatamos...".- "Se suelta la confrontación, nos empantanamos".- "Entre los mexicanos".- "¿Por qué?, porque tendrías que enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto".- "Habría demasiado escándalo, demasiado".- "No podría yo hacer lo que quiero para acabar con la corrupción, o sea me quedaría anclado en el conflicto".Según López Obrador con su llegada al poder se terminará la corrupción porque va a modificar las leyes y ahora se castigará como un delito grave y dijo que habrá cero corrupciones y cero impunidad."Para que se haya llegado a estos extremos de corrupción imperante, reinante, como la que padecemos, es porque en la Constitución hay impunidad, separa las altas autoridades, el Presidente, una vez lo comentamos, desde hace siglos, desde la Constitución del 57", dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.