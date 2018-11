Ciudad de México— La Ley Taibo avanzó este miércoles en comisiones del Senado de la República para allanar la llegada del escritor Paco Ignacio Taibo II al Fondo de Cultura Económica (FCE) a partir del 1 de diciembre, cuando entre en funciones la nueva Administración.La mayoría de Morena en las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Estudios Legislativos sacó adelante el proyecto de decreto para la reforma de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.Con el voto en contra de la oposición, las comisiones avalaron la propuesta del cambio en el Artículo 21 para permitir que Taibo II, nacido en Gijón, España, pueda acceder al cargo.De acuerdo al proyecto, se elimina "ser ciudadano mexicano por nacimiento" para quedar "ser ciudadano mexicano".La reforma se sustenta en eliminar la discriminación por nacionalidad o género a causa de la redacción actual de la ley.La Senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, intentó capotear las protestas del PAN y del PRI, que alegaron que el dictamen les había llegado al cuarto para las 11 de la noche del martes.Micher, de Morena, terminó por regañar a su equipo. "No le voy a permitir a mi equipo de trabajo que se cometan estos errores. Nos llevan al barco", dijo, visiblemente molesta.La panista Kenia López reprobó que prosperara una ley hecha a la mediada de una persona. "Este dictamen es la ley Taibo disfrazada de un tema de género y es muy lamentable. El Congreso de la Unión está haciendo el trabajo a un capricho del Presidente electo para que uno de sus amigos sea titular de una de las editoriales más importantes de América Latina", dijo.Micher aseguró que no se trataba de satisfacer capricho alguno y explicó que se buscaba evitar la discriminación de cualquier persona."Este no es un tema de discriminación: todos tienen derecho a vivir aquí y de aspirar a un cargo, pero lo que nos preocupa es que un tema tan importante se presente al cuarto para las 11, se nos mande un mail y lo tengamos que discutir hoy", reviró la panista.Al dictamen se le dará primera lectura en el pleno este jueves, y probablemente sea votado.

