Tensan migrantes Tijuana; acampan en garita

Tijuana— Decenas de migrantes centroamericanos, desesperados por no lograr cruzar a Estados Unidos, acampan desde la tarde de ayer en el puente fronterizo El Chaparral de esta ciudad.Alrededor de las 10:00 horas, unos 200 centroamericanos salieron del albergue de la deportiva Benito Juárez y marcharon hasta la garita fronteriza.Las condiciones precarias en el albergue, así como el frío y la lluvia a la intemperie, desesperaron a los migrantes, quienes no tienen ninguna orientación sobre cómo resolver sus trámites de asilo en Estados Unidos o en México.“¡Ya!, crucemos al otro lado”, “vámonos a Estados Unidos”, gritaban.Los manifestantes, en su mayoría hondureños, aseguraron que no confían en las autoridades mexicanas, por lo que desean iniciar el trámite de asilo lo antes posible.“No se sabe cuantos días estaremos aquí, pero allá (en el albergue) no estamos esperando nada , todos nos ponen obstáculos”, señaló Horacio Contreras.“Allá (en Honduras) nos amenazan, nada más nos quieren fregar las bandas, no regreso, vamos a ver cómo le hacemos, Dios tiene que fortalecernos”, agregó.Evelyn Martínez, otra migrante, aseguró que tampoco regresará al albergue.“Nos mantiene alejados de nuestro propósito”, dijo.Elementos de la Policía Municipal y algunos militares contuvieron la marcha antes de llegar a El Chaparral.Por su parte, el Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Édgar Corzo, dijo a los migrantes que mediante los cauces indicados podían obtener refugio en México o una visa humanitaria.El puerto fronterizo se localiza a unos 800 metros del cruce de San Ysidro, que fue cerrado por autoridades estadounidenses por un simulacro de seguridad.Durante casi una hora agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) desplegaron medidas de seguridad como ensayo ante la posibilidad de una eventual llegada masiva de migrantes.La dependencia informó en un comunicado que la medida se trató de ejercicios para realizar operativos a gran escala.Un funcionario anunciaba que el operativo se trataba de ejercicios que durarían algunos minutos y agradecía la paciencia a los cientos de conductores afectados al no poder cruzar a en pleno Día de Acción de Gracias.Desde territorio mexicano, una retroexcavadora movió los bloques de concreto al interior de los carriles y liberó la mayoría de éstos.Policías municipales despejaron en todo momento el área para que los agentes estadounidenses pudieran realizar el operativo. Alrededor de las 15:30 (hora local), la garita de San Ysidro se abrió parcialmente.Hasta anoche en el albergue de la deportiva Benito Juárez había 4 mil 731 centroamericanos, de los cuales 2 mil 965 son hombres, 904 mujeres, y 862 niñas y niños.El alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum declaró una crisis humanitaria y convocó a los organismos internacionales para poder hacer frente a esta situación.Dijo que la atención a los migrantes asciende a medio millón de pesos diarios.En un comunicado, el Presidente Municipal hizo un reclamo a la Secretaría de Gobernación porque ha dejado sola a la ciudad en el tema de la Caravana Migratoria; le reporchó su nulo apoyo.“Las leyes mexicanas establecen que (la Segob) es la dependencia responsable de atender el tema desde el principio”, indicaron.

comentarios

